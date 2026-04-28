Comeback NewJeans Makin Dekat, Tapi Komposisi Member Belum Jelas

Member NewJeans Haerin, Danielle, Minji, Hanni, dan Hyein saat press conference pengakhiran kontrak dengan agensi ADOR di Seoul, 28 November 2024. (Yonhap)
JawaPos.com – Grup K-pop NewJeans mulai bersiap kembali ke industri musik. Namun, kepastian formasi grup masih belum jelas.
Seperti dilansir Kyodo, Selasa (28/4), agensi ADOR menyebut para member tengah menyiapkan aktivitas baru. Persiapan dilakukan menyesuaikan kondisi dan jadwal masing-masing.
ADOR juga mengonfirmasi aktivitas mereka di Kopenhagen. Kunjungan tersebut disebut sebagai bagian dari tahap awal produksi musik baru.
Spekulasi comeback semakin menguat setelah beberapa member terlihat di kota tersebut. Hanni, Haerin, dan Hyein disebut berada di sana.
Informasi itu diperkuat dengan adanya reservasi studio atas nama grup. Hal ini memicu dugaan bahwa proses rekaman sedang berlangsung.
Namun, situasi internal grup belum sepenuhnya stabil. Tahun lalu, tiga member tersebut kembali setelah konflik panjang dengan agensi.
Sementara itu, status Minji belum dipastikan akan ikut kembali. Kondisi ini membuat formasi grup masih belum final.
Di sisi lain, kontrak Danielle telah resmi berakhir. Hal ini semakin menambah ketidakpastian arah grup ke depan.
ADOR menyatakan akan mengumumkan rencana resmi pada waktu yang tepat. Hingga kini, detail comeback masih disimpan rapat.
Situasi ini membuat comeback NewJeans penuh tanda tanya. Namun, sinyal kembalinya mereka ke dunia musik sudah semakin jelas.
