Ten NCT Resmi Luncurkan Label 'Tenth Sound’ sebagai Langkah Baru dalam Karier Musiknya

JawaPos.com – Ten, member NCT, resmi meluncurkan label baru bernama Tenth Sound. Peluncuran ini menjadi langkah baru dalam perjalanan kariernya di industri musik.

Kabar tersebut langsung menarik perhatian para penggemar di berbagai platform.

Dikutip dari akun Instagram @coppamagz pada Rabu (6/5), Sebelumnya, Ten diketahui telah meninggalkan SM Entertainment setelah kontraknya berakhir padq April 2026.

Meski tidak lagi berada di bawah naungan agensi tersebut, ia tetap menjadi bagian dari grup NCT. Keputusan ini menunjukkan bahwa aktivitas individu dan grup tetap dapat berjalan bersamaan.

Label Tenth Sound diperkenalkan sebagai perusahaan produksi musik dan konser. Fokus utamanya adalah menciptakan pengalaman langsung yang berkesan bagi penikmat musik.

Konsep ini menekankan perpaduan antara kreativitas, penceritaan, dan kualitas suara.

Dalam deskripsi resminya, Tenth Sound mengusung filosofi yang unik tentang musik. Disebutkan bahwa musik dibangun atas sembilan suara penting dalam proses penciptaan.

Namun, makna musik baru sempurna melalui suara kesepuluh, yaitu pendengar.

Konsep tersebut menempatkan pendengar sebagai elemen penting dalam industri musik. Pendengar tidak hanya menjadi penikmat, tetapi juga bagian dari proses pemaknaan karya. Hal ini menjadi identitas utama yang ingin dibangun oleh label tersebut.