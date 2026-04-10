Meuthia Nabila
10 April 2026, 20.29 WIB

NCT akan Merayakan Ulang Tahun ke-10 dengan Album, Tur, Hingga Pop-up

NCT akan merayakan ulang tahun kesepuluh dengan banyak projek

JawaPos.com - NCT akan merayakan ulang tahun kesepuluh mereka tahun ini dengan banyak projek termasuk album, tur, dan event pop-up di bawah proyek baru.
 
Agensi NCT yaitu SM Entertainment pada hari Kamis (9/4) mengatakan, proyek peringatan ulang tahun yang berjudul 'NCT 2026' dan dipromosikan dengan slogan 'Everything, All At Once, Neo.' 
 
'Everything, All At Once, Neo' akan menyatukan narasi sepuluh tahun grup K-pop dengan 24 anggota tersebut untuk menetapkan arah ke fase selanjutnya.
 
Grup multi-unit yang mencakup grup-grup seperti NCT 127 dan NCT Dream telah melakukan debutnya pada tanggal 9 April 2016, ketika sub-unit pertamanya, NCT U, merilis single debut 'The 7th Sense.'
 
Selain itu, NCT meluncurkan logo peringatan dan situs web promosi untuk proyek tersebut di akun media sosial resminya.
 
Dikutip dari Korea Times, berdasarkan rencana yang dirilis, NCT 127 akan merilis album dan memulai tur pada kuartal ketiga. 
 
Sementara NCT Dream akan mengadakan acara meet-and-greet, pada kuartal ketiga sebelum merilis album baru pada kuartal keempat. 
 
WayV berencana merilis album dan melakukan tur pada kuartal ketiga, dan NCT Wish akan memulai tahun ini dengan album studio pertama mereka pada tanggal 20 April, diikuti oleh single Jepang dan album lain di akhir tahun.
 
Untuk memeriahkan merayakan hari jadi tersebut, NCT akan membuka pop-up store di Seoul mulai tanggal 15 sampai 23 Mei dan menggelar pameran khusus pada kuartal ketiga.
 
Dilain sisi, Mark yang merupakan anggota NCT memutuskan untuk keluar dari grup dan agensi, disusul dengan Ten yang keluar dari agensi namun tetap bergabung dengan NCT dan WayV.
 

