Disambut Bahagia, Jaehyun NCT Akhirnya Tuntaskan Wajib Militer

Jaehyun, Jungwoo NCT. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Penyanyi bersuara emas serta anggota boygrup Korea NCT, Jaehyun baru saja menyelesaikan wajib militernya.
Dilansir dari Soompi, kabar bahagia ini pun telah meningkatkan atensi dari penggemar setianya serta media
Tepat pada tanggal 3 Mei, Jaehyun dikabarkan resmi selesai wajib militer setelah menyelesaikan masa dinasnya
Memiliki visual menawan, ia diketahui mendaftar pada November 2024 dan menjalani dinasnya sebagai anggota band militer.
Rekan satu grup, Jungwoo, yang juga saat ini bertugas di band militer, adalah salah satu tentara yang mengantar Jaehyun saat ia meninggalkan pangkalan.
Jaehyun sendiri merupakan anggota NCT kedua yang menyelesaikan wajib militernya setelah Taeyong, yang selesai pada Desember tahun lalu.
Saat ini, anggota NCT yang sedang menjalani wajib militer adalah Doyoung dan Jungwoo, keduanya dijadwalkan akan selesai pada bulan Juni.
Selalin bersuara emas, Jaehyun membuktikan aktingnya dalam drama Dear.M, yang juga menarik perhatian.
Bersinar di dunia hiburan, ia juga tergabung dalam sub unit NCT DOJAEJUNG, dengan lagu debut yang sukses bertajuk Parfume
Selain Jaehyun, ada Doyoung, serta Jungwoo yang menjadi anggotanya, mereka sukses memikat perhatian penggemar di seluruh dunia
