Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Senin, 4 Mei 2026 | 06.25 WIB

Disambut Bahagia, Jaehyun NCT Akhirnya Tuntaskan Wajib Militer

Jaehyun, Jungwoo NCT. Sumber foto: Soompi - Image

Jaehyun, Jungwoo NCT. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Penyanyi bersuara emas serta anggota boygrup Korea NCT, Jaehyun baru saja menyelesaikan wajib militernya.

Dilansir dari Soompi, kabar bahagia ini pun telah meningkatkan atensi dari penggemar setianya serta media

Tepat pada tanggal 3 Mei, Jaehyun dikabarkan resmi selesai wajib militer setelah menyelesaikan masa dinasnya

Memiliki visual menawan, ia diketahui mendaftar pada November 2024 dan menjalani dinasnya sebagai anggota band militer.

Rekan satu grup, Jungwoo, yang juga saat ini bertugas di band militer, adalah salah satu tentara yang mengantar Jaehyun saat ia meninggalkan pangkalan.

Jaehyun sendiri merupakan anggota NCT kedua yang menyelesaikan wajib militernya setelah Taeyong, yang selesai pada Desember tahun lalu.

Saat ini, anggota NCT yang sedang menjalani wajib militer adalah Doyoung dan Jungwoo, keduanya dijadwalkan akan selesai pada bulan Juni.

Selalin bersuara emas, Jaehyun membuktikan aktingnya dalam drama Dear.M, yang juga menarik perhatian.

Bersinar di dunia hiburan, ia juga tergabung dalam sub unit NCT DOJAEJUNG, dengan lagu debut yang sukses bertajuk Parfume

Selain Jaehyun, ada Doyoung, serta Jungwoo yang menjadi anggotanya, mereka sukses memikat perhatian penggemar di seluruh dunia

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
NCT akan Merayakan Ulang Tahun ke-10 dengan Album, Tur, Hingga Pop-up - Image
Music & Movie

NCT akan Merayakan Ulang Tahun ke-10 dengan Album, Tur, Hingga Pop-up

Jumat, 10 April 2026 | 20.29 WIB

Meski Jadi Salah satu Member Paling Sibuk dalam Proyek NCT, Mark Lee Keluar dari SM Entertainment - Image
Entertainment

Meski Jadi Salah satu Member Paling Sibuk dalam Proyek NCT, Mark Lee Keluar dari SM Entertainment

Senin, 6 April 2026 | 15.38 WIB

Jisung NCT Tulis Surat Menyentuh Usai Kepergian Mark, Singgung Arti Melepaskan - Image
Entertainment

Jisung NCT Tulis Surat Menyentuh Usai Kepergian Mark, Singgung Arti Melepaskan

Minggu, 5 April 2026 | 15.33 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore