Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.24 WIB

Hubungan Ahmad Dhani-Maia Estianty Kembali Memanas, Netizen Soroti Dul Jaelani

Ahmad Dhani. (YouTube Curhat Bang Denny Sumargo)

JawaPos.com - Ahmad Dhani dan Maia Estianty sudah dua kali menikahkan anak mereka. Al Ghazali menikah dengan Alyssa Daguise pada 2025. Di tahun ini, mereka menikahkan El Rumi  dengan kekasihnya, Syifa Hadju, pada 26 April 2026.

Netizen menyoroti hubungan Ahmad Dhani dengan Maia Estianty yang dua kali menikahkan anak, dua kali pula hubungan mereka memanas.

Bukan hanya terlibat perang dingin selama acara pernikahan berlangsung, tapi sampai membuat unggahan di media sosial yang membuat situasi jadi kian panas.

Netizen kemudian menyoroti Dul Jaelani. Sejumlah dari mereka kasihan jika di pernikahan Dul Jaelani dan Tissa Biani nanti, kedua orang tua kandungnya kembali bersitegang.

"Dul, besok nikah di KUA ajalah. Ribet bapaknya, masih cinta kayaknya sama Maia. Sudah ada putusan MA nya juga," komentar salah satu netizen.

"Gue penasaran, kira-kira tahun depan setelah nikahanya Dul Jaelani bakal ada dar der dor apa lagi ya. Kira-kira bakal ada pendramaan apa lagi kita tunggu aja,wkwk," timpal yang lainnya.

"Pak De kenapa sih setiap anaknya nikah pasti tantrum. Sudah Pak De damai-damai aja, sekarang sudah punya anak mantu dan cucu."

Netizen lainnya meminta Ahmad Dhani untuk mencontoh Desta yang tidak pernah mengungkap aib atau kejelekan mantan istrinya ke publik.

"Dhani patut belajar dari Desta gimana jadi lelaki sejati.... Desta nggak pernah burukkan ibu dari anak-anaknya....," komentar salah satu warganet.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore