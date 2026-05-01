Abdul Rahman
Jumat, 1 Mei 2026 | 22.47 WIB

Ahmad Dhani Perlihatkan Dokumen Perjanjian Dirinya dengan Maia Estianty

Ahmad Dhani mengunggah foto yang memperlihatkan dokumen perjanjian dirinya dengan Maia Estianty di masa lalu. (Instagram: ahmaddhaniofficial)

JawaPos.com - Hubungan Ahmad Dhani dengan Maia Estianty kembali memanas di momen pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Pentolan grup band Dewa itu tampak sakit hati dengan pernyataan dan tindakan Maia Estianty di acara siraman, beberapa waktu lalu.

Ahmad Dhani kini mengunggah dokumen perjanjian lama antara dirinya dengan Maia Estianty. Tidak jelas apa isi dokumen perjanjiannya karena hanya bagian pojok dokumen yang diperlihatkan oleh Dhani.

Namun, kemungkinan besar perjanjian itu dibuat saat rumah tangga Ahmad Dhani dan Maia Estianty sedang bermasalah sejak sekitar tahun 2006 silam.

Dalam dokumen itu, terlihat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ahmad Dhani dan juga Maia Estianty. Suami Mulan Jameela itu tidak mengungkap apa isi dokumen perjanjian.

"Wartawan sabar dulu ya," tulis Ahmad Dhani karena tahu dokumen itu bakal banyak yang penasaran tentang isinya.

Dia mengisyaratkan akan membongkar isi dokumen perjanjian dengan Maia Estianty dalam beberapa waktu ke depan. Namun untuk saat ini, Ahmad Dhani masih berfokus pada persalinan menantunya, Alyssa Daguise.

"Ini saya lagi mau nemenin Alyssa lahiran. Nemenin suaminya, Al siap siaga," kata Ahmad Dhani.

Sejumlah netizen mengaku penasaran dengan isi dokumen perjanjian antara Ahmad Dhani dengan Maia Estianty pada masa lalu. Banyak juga dari mereka menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai akan membuat hubungan Dhani-Maia jadi tambah buruk di masa yang akan datang.

"Apa nih, penasaran. Berasa buka FB, yang isi berandanya buka aib rumah tangga," komentar salah satu netizen.

