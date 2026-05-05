Abdul Rahman
Rabu, 6 Mei 2026 | 02.51 WIB

Erin Bongkar Kelakuan Buruk ART Hera Selama Bekerja di Rumahnya

Rien Wartia Triginia. (Instagram: erintaulany)

JawaPos.com - Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin, mantan istri Andre Taulany, mengungkapkan kelakuan buruk asisten rumah tangganya bernama Hera selama bekerja di rumahnya.

Erin menyatakan tindakan ART Hera sudah sangat membahayakan. Dia sempat meminta ART pengganti kepada penyalur ART namun sayangnya tidak kunjung ada pengganti.

Kelakuan ART Hera yang dinilai sangat membahayakan karena dia membuat video dan diunggah di akun media sosial memperlihatkan berbagai sudut ruangan yang ada di rumahnya.

"Yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak jadi hilang. Divideo-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya seisi rumah dari tampak depan belakang," ungkapnya Erin di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (5/5).

Erin menganggap tingkah Hera juga keterlaluan setelah baju anaknya dipakai tanpa izin. Selain itu, ada sejumlah tingkah ART Hera lainnya yang dinilai tidak pantas untuk dilakukan.

"Memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain sejak dia kerja di rumah 1 minggu. Saya komplain ke penyalurnya, saya minta ganti," tuturnya.

Pengacara Sunan Kalijaga menilai, tingkah ART Hera yang membuat konten video di berbagai sudut rumah Erin memang sangat membahayakan. Tindakan seperti itu bisa dimanfaatkan pencuri atau mereka yang memiliki niat jahat.

"Menurut kacamata hukum kami itu membahayakan klien kami. Artinya, di rumah tersebut semua dinaikkan, di-upload ke sosial media daripada ART tersebut. Memperlihatkan semua isi rumah, bahkan mobil dan plat nomor mobil, menurut kami itu sangat membahayakan," tutur Sunan Kalijaga.

