ART Ungkap Penyebab Erin Marah Besar hingga Melakukan Penganiayaan

Hera, ART Erin mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Asisten rumah tangga (ART) bernama Hera mengungkapkan penyebab terjadinya kemarahan dari majikannya, Rien Wartia Trigina alias Erin, hingga dia melontarkan kata-kata kasar dan diduga melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
Hera mengatakan, Erin yang merupakan mantan istri Andre Taulany marah besar hanya gara-gara dirinya lupa membuka hordeng dan pintu kamar mandi tidak ditutup.
"Waktu itu saya lagi bersihin sofa di lantai dua, terus Ibu Erin ke atas. Dia masuk ke kamar Mas Dio, melihat hordeng nggak dibuka, sama kamar mandi Mas Dio nggak ditutup. Dari situ dia marah," ujar Hera saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (4/5).
Dimarahi Erin gara-gara tidak menutup hordeng, Hera dengan cepat meminta maaf. Dia mengaku akan menutup hordeng itu. Namun, Erin sudah telanjur emosi dan kemudian mengambil sapu lidi.
"Dia ambil sapu lidi, terus kepala saya dipukul pakai gagang sapu," cerita Hera.
Erin marah besar karena merasa Hera tidak dapat bekerja dengan baik. Kemarahan Erin itu 'dimuntahkan' dengan melontarkan kata-kata kasar.
"Dia bilang kamu ini tol**, kamu ini be**. Aku minta maaf dan bilang jangan main tangan karena saya kesakitan," ungkapnya.
Erin masih terus memarahi Hera yang dianggap tidak dapat bekerja dengan baik dan benar.
"Kami ini tol**. Kamu tahu nggak ini rumah mewah, bukan kayak rumah kamu gemb**'," ceritanya menirukan perkataan Erin.
