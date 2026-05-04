Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 5 Mei 2026 | 02.47 WIB

ART Ungkap Penyebab Erin Marah Besar hingga Melakukan Penganiayaan

Hera, ART Erin mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Hera, ART Erin mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Asisten rumah tangga (ART) bernama Hera mengungkapkan penyebab terjadinya kemarahan dari majikannya, Rien Wartia Trigina alias Erin, hingga dia melontarkan kata-kata kasar dan diduga melakukan penganiayaan terhadap dirinya.

Hera mengatakan, Erin yang merupakan mantan istri Andre Taulany marah besar hanya gara-gara dirinya lupa membuka hordeng dan pintu kamar mandi tidak ditutup.

"Waktu itu saya lagi bersihin sofa di lantai dua, terus Ibu Erin ke atas. Dia masuk ke kamar Mas Dio, melihat hordeng nggak dibuka, sama kamar mandi Mas Dio nggak ditutup. Dari situ dia marah," ujar Hera saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (4/5).

Dimarahi Erin gara-gara tidak menutup hordeng, Hera dengan cepat meminta maaf. Dia mengaku akan menutup hordeng itu. Namun, Erin sudah telanjur emosi dan kemudian mengambil sapu lidi.

"Dia ambil sapu lidi, terus kepala saya dipukul pakai gagang sapu," cerita Hera.

Erin marah besar karena merasa Hera tidak dapat bekerja dengan baik. Kemarahan Erin itu 'dimuntahkan' dengan melontarkan kata-kata kasar.

"Dia bilang kamu ini tol**, kamu ini be**. Aku minta maaf dan bilang jangan main tangan karena saya kesakitan," ungkapnya.

Erin masih terus memarahi Hera yang dianggap tidak dapat bekerja dengan baik dan benar.

"Kami ini tol**. Kamu tahu nggak ini rumah mewah, bukan kayak rumah kamu gemb**'," ceritanya menirukan perkataan Erin.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Kasus Penganiayaan Erin, Andre Taulany Sarankan ART Hera Untuk Bikin Laporan Polisi - Image
Entertainment

Kasus Penganiayaan Erin, Andre Taulany Sarankan ART Hera Untuk Bikin Laporan Polisi

Jumat, 1 Mei 2026 | 04.47 WIB

Erin Mantan Istri Andre Taulany Tiap Hari Berkata Kasar dan Melakukan Kekerasan ke ART - Image
Entertainment

Erin Mantan Istri Andre Taulany Tiap Hari Berkata Kasar dan Melakukan Kekerasan ke ART

Jumat, 1 Mei 2026 | 03.58 WIB

Erin, Mantan Istri Andre Taulany, Bantah Lakukan Penganiayaan, Laporkan Akun Medsos - Image
Entertainment

Erin, Mantan Istri Andre Taulany, Bantah Lakukan Penganiayaan, Laporkan Akun Medsos

Kamis, 30 April 2026 | 17.01 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore