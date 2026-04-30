Kasus Penganiayaan Erin, Andre Taulany Sarankan ART Hera Untuk Bikin Laporan Polisi

JawaPos.com - Penyalur ART Nia Damanik mengatakan bahwa dirinya sempat menghubungi artis Andre Taulany setelah mendengar kabar dari Hera menjadi korban kekerasan fisik dan verbal diduga dilakukan Rien Wartia Trigina alias Erin.

Andre Taulany menolak ikut campur ke dalam permasalahan yang terjadi antara Hera dengan Erin. Pasalnya, Andre dan Erin sudah resmi bercerai sehingga tidak bisa masuk ke dalam kehidupan pribadi sang mantan.

"Sebelum kita datang, telepon Pak Andre dulu. Pak Andre bilang, saya sudah nggak ada hubungan bu sama pihak sana. Kalau ada bukti lapor saja ke polisi," ungkap Nia Damanik menirukan perkataan Andre Taulany.

Nia Damanik akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Erin untuk tujuan menjemput Hera pada Selasa (28/4) sore. Dia tidak bisa tinggal diam setelah menerima aduan dari Hera mengaku tidak kuat lagi bekerja di rumah Erin.

Pasalnya, Erin kabarnya melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik berulang kali terhadap Hera.

Setelah tiba di rumah Erin, Nia Damanik mengaku diusir oleh keamanan di rumah itu atas perintah dari Erin.

"Saya datang baik-baik sama suami,tapi kita diusir sama security. Saya sampai bilang, 'pak kita baik-baik lho datang ke sini, kita nggak mau bikin ribut.' Security bilang, kata ibu disuruh diusir'," cerita Nia Damanik.

Dia mendapat pesan dari Erin baru bisa bertemu dengan dirinya apabila membuat laporan polisi terlebih dahulu. Nia Damanik memenuhinya dengan membuat laporan ke polsek terdekat di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan.