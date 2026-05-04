ART Mengaku, Sejumlah Barangnya Dirampas Erin Mantan Istri Andre Taulany Pascapenganiayaan

JawaPos.com - ART Hera blak-blakan menceritakan perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya dari mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, yang terjadi pada Selasa, 28 April 2026, di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan.

Dia mengaku mendapat sejumlah kata-kata kasar. Selain itu, Hera juga mendapat kekerasan fisik dari Erin kepalanya dipukul dengan menggunakan gagang sapu dan sempat ditendang hingga tubuhnya terjungkal.

Tak hanya itu, Erin juga merampas sejumlah barang pribadi milik Hera pascapenganiayaan, termasuk KTP dan handphone miliknya.

"Barang-barang kayak HP, KTP, sama baju saya masih di sana. Ditahan sampai sekarang," kata Hera saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan usai menjalani pemeriksaan, Senin (4/5).

Hera mengakui tidak pernah disekap oleh Erin. Namun, sejumlah barangnya ditahan tidak kunjung dikembalikan meski dia sudah keluar dari rumah Erin.

"Gaji saya juga belum dikasih," kata Hera.

Hera mengaku merasakan sakit pada bagian kepala usai mendapat kekerasan fisik dari Erin. Rasa sakit itu masih belum sepenuhnya hilang hingga sekarang, padahal kejadiannya sudah terjadi sekitar satu minggu lalu.