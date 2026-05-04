ART Mengaku, Sejumlah Barangnya Dirampas Erin Mantan Istri Andre Taulany Pascapenganiayaan

Hera, ART Erin mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - ART Hera blak-blakan menceritakan perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya dari mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, yang terjadi pada Selasa, 28 April 2026, di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan.
Dia mengaku mendapat sejumlah kata-kata kasar. Selain itu, Hera juga mendapat kekerasan fisik dari Erin kepalanya dipukul dengan menggunakan gagang sapu dan sempat ditendang hingga tubuhnya terjungkal.
Tak hanya itu, Erin juga merampas sejumlah barang pribadi milik Hera pascapenganiayaan, termasuk KTP dan handphone miliknya.
"Barang-barang kayak HP, KTP, sama baju saya masih di sana. Ditahan sampai sekarang," kata Hera saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan usai menjalani pemeriksaan, Senin (4/5).
Hera mengakui tidak pernah disekap oleh Erin. Namun, sejumlah barangnya ditahan tidak kunjung dikembalikan meski dia sudah keluar dari rumah Erin.
"Gaji saya juga belum dikasih," kata Hera.
Hera mengaku merasakan sakit pada bagian kepala usai mendapat kekerasan fisik dari Erin. Rasa sakit itu masih belum sepenuhnya hilang hingga sekarang, padahal kejadiannya sudah terjadi sekitar satu minggu lalu.
"Kepala masih sakit, pusing. Bekas dicakar juga masih perih," aku Hera.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan