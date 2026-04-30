Erin, Mantan Istri Andre Taulany, Bantah Lakukan Penganiayaan, Laporkan Akun Medsos

JawaPos.com - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, membantah telah melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) berinisial H. Dia merasa tidak melakukan kekerasan fisik sama sekali sebagaimana dituduhkan.

"Sangat membantah. Ini mencemarkan nama baik saya," ujar Erin.

Merasa nama baiknya tercoreng, Erin memilih melaporkan akun medsos yang mengungkap hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Erin mengklaim memiliki sejumlah bukti untuk memperkuat laporan polisi.

"Semua bukti sudah saya pegang. CCTV, bukti chat ke penyalur, dan segala macam," ujarnya.

Menurut Erin, dirinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk melaporkan balik karena dia memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan sebaliknya.

Bagi Erin, ART H memiliki perangai tidak baik atau dia bermasalah. Perempuan berhijab tersebut juga menyatakan bahwa pihak penyalur ART tersebut tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.

"Ini mencemarkan nama baik, saya difitnah. Biarkanlah semua proses ini dijalankan pihak yang berwajib sesuai dengan produser," ungkap Erin.

Sebelumnya, Erin dilaporkan oleh asisten rumah tangga (ART) berinisial H ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penganiayaan.