Erin, Mantan Istri Andre Taulany, Bantah Lakukan Penganiayaan, Laporkan Akun Medsos

Erin, mantan istri Andre Taulany. (Instagram: erintaulany)
JawaPos.com - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, membantah telah melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) berinisial H. Dia merasa tidak melakukan kekerasan fisik sama sekali sebagaimana dituduhkan.
"Sangat membantah. Ini mencemarkan nama baik saya," ujar Erin.
Merasa nama baiknya tercoreng, Erin memilih melaporkan akun medsos yang mengungkap hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Erin mengklaim memiliki sejumlah bukti untuk memperkuat laporan polisi.
"Semua bukti sudah saya pegang. CCTV, bukti chat ke penyalur, dan segala macam," ujarnya.
Menurut Erin, dirinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk melaporkan balik karena dia memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan sebaliknya.
Bagi Erin, ART H memiliki perangai tidak baik atau dia bermasalah. Perempuan berhijab tersebut juga menyatakan bahwa pihak penyalur ART tersebut tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Ini mencemarkan nama baik, saya difitnah. Biarkanlah semua proses ini dijalankan pihak yang berwajib sesuai dengan produser," ungkap Erin.
Sebelumnya, Erin dilaporkan oleh asisten rumah tangga (ART) berinisial H ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penganiayaan.
Laporan dibuat pada Rabu (29/4) waktu dini hari. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP 1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun