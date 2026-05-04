Tolak Sejumlah Job, Aurel Hermansyah: Aku Nggak Mau Merasa Lebih Hebat dari Suami

JawaPos.com - Aurel Hermansyah mengungkapkan salah satu kunci menjaga keharmonisan rumah tangga bersama suaminya, YouTuber Atta Halilintar. Meski di awal-awal pernikahan, diakui sempat muncul sejumlah gejolak yang cukup hebat.

Salah satu kunci menjaga keharmonisan rumah tangga, Aurel Hermansyah menurunkan ego, tidak mau menang sendiri, dan tidak mau bersikap egois setelah menikah.

"Ternyata kita menikah tuh sebagai perempuan, kita harus menurunkan segalanya sih menurut aku," kata Aurel Hermansyah dalam podcast di kanal YouTube Nikita Willy.

Aurel kini punya sikap tegas tidak mau menerima job terlalu banyak. Alhasil, dia pun menolak sejumlah pekerjaan yang masuk dengan alasan tidak mau merasa dirinya lebih punya power dibandingkan sang suami.

"Kalau aku, memang semuanya aku turunin. Kayak misalnya mungkin dulu aku bisa menerima semua pekerjaan, aku bisa ngelakuin segala macam. Sekarang aku punya rem untuk diri aku. Kadang aku nggak mau terima semua job, dalam arti aku nggak mau merasa aku lebih hebat dibanding suamiku," tutur Aurel Hermansyah.

Sikap Aurel tersebut dilakukannya setelah mengambil pelajaran hidup dari sejumlah gejolak rumah tangga yang sempat terjadi dalam 5 tahun pertama pernikahan dengan Atta Halilintar.

Aurel Hermansyah mengakui, pasti terjadi perbedaan antara dirinya dengan Atta Halilintar. Hal itu sudah menjadi suatu keniscayaan mengingat berbeda kepala, otomatis berbeda pula pemikirannya.

Bukan berusaha menghilangkan perbedaan pemikiran, tapi sebisa mungkin bagaimana Aurel dan Atta dapat mencarikan titik temu persamaannya.