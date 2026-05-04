Berharap Perlakuan Suami Seperti Cerita Drakor, Aurel Hermansyah: Atta Nggak Bisa Ditantang

Aurel Hermansyah.
JawaPos.com - Sebuah situasi kritis yang berhasil dilewati dengan baik dalam dinamika hubungan rumah tangga jadi menarik ketika diceritakan dan menjadi pembelajaran bagi banyak orang bagaimana mempertahankan hubungan.
Aurel Hermansyah mengakui rumah tangganya bersama Atta Halilintar sempat berada di titik kritis karena nyaris bercerai pada awal-awal pernikahan. Bukan karena hadirnya orang ketiga sebagaimana sempat beredar gosip, Aurel Hermansyah dan Atta sempat mau cerai karena terjadi cekcok soal pengelolaan keuangan dan Aurel belum siap untuk hidup mandiri usai menikah.
Diceritakan Aurel Hermansyah, dirinya sempat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, puncak terjadinya permasalahan dengan Atta Halilintar. Dalam hati kecilnya, Aurel sebenarnya berharap perlakuan Atta seperti cerita dalam Drama Korea (Drakor). Aurel membayangkan Atta akan memeluk dan mendinginkan situasi.
Namun, perlakuan Atta Halilintar justru tidak seperti itu. Atta malah bersiap untuk mengantar Aurel ke rumah orang tuanya sebagaimana permintaan putri Anang Hermansyah-Krisdayanti.
"Waktu itu sampai telepon orang tua aku, 'aku mau nganterin Aurel ke rumah gitu', setelah aku ngomong, 'aku sudah nggak bisa sama kamu,'" cerita Aurel Hermansyah dalam podcast di kanal YouTube Nikita Willy.
"Tipikal Bang Atta itu, kalau aku ngajakin begitu (minta diantar ke rumah orang tua) dia orangnya iyain. Dia nggak bisa ditantang, nantang balik," cerita Aurel Hermansyah.
Aurel mengaku syok dengan perlakuan Atta Halilintar padanya yang ternyata tidak seperti cerita dalam Drama Korea yang kerap ditontonnnya.
"Syok banget, Kak. Karena di bayangan aku Drakor gitu. Kayak ketika aku bilang kayak gitu, 'jangan dong sayang,' dipeluk. Pada saat itu aku merasa kayak ditampar. Aku ngomong kayak gitu malah di-iyain," tuturnya.
Setelah tahu karakter Atta Halilintar tidak bisa ditantang, Aurel Hermansyah tidak pernah lagi menantang sang suami ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Dia jadi belajar untuk mengatasi permasalahan secara lebih dewasa dan berusaha berpikir jernih.
