Tak Mau Diamuk Istri Pejabat hingga Istri Pengusaha, Dewi Perssik Bakal Lanjutkan Kasus Manipulasi Data

JawaPos.com - Dewi Perssik selama ini selalu memaafkan netizen yang telah melakukan tindakan tidak terpuji kepada dirinya. Akibatnya, penyanyi dangdut itu cenderung digampangkan karena sosoknya yang baik hati dan mudah membuka pintu maaf.

"Alah, nanti kalau sudah ketahuan sama Mami Depe, tinggal minta maaf. Mami Depe akan memaafkan kok," kata Dewi Perssik menirukan perkataan netizen, di Polda Metro Jaya, Kamis (9/4).

Dalam kasus dugaan manipulasi data yang dilaporkannya kemarin buntut atas pencatutan namanya dibuatkan akun Facebook palsu oleh pihak tak bertanggung jawab, Dewi Perssik mengaku telah memaafkan secara pribadi.

Namun terkait masalah hukumnya, dia belum dapat memastikan apakah bersedia untuk memaafkan atau tidak karena proses hukum atas kasus tersebut belum bergulir di agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Untuk saat ini, Dewi Perssik ingin laporan tersebut ditindaklanjuti dan pelakunya dapat diseret ke meja hijau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dewi Perssik tidak mau dirinya digampangkan oleh netizen yang terkena masalah dengannya merasa pasti akan dimaafkan. Apalagi, upayanya melakukan proses hukum menyita waktu dan mengorbankan pekerjaan Dewi Perssik.

"Mungkin nanti akan ambil jalan yang lebih serius lagi karena capek ya, Mas, harusnya kita kerja ya, malah disibukkan dengan beginian," ucap Dewi Perssik.

Selain itu, Depe mau melanjutkan laporannya terhadap sosok di balik akun Facebook palsu atas nama dirinya juga karena pelaku diduga kuat telah melakukan manipulasi data.