Abdul Rahman
Kamis, 30 April 2026 | 03.50 WIB

Nama Baik Tercemar Buntut Kabar Hoax Fairuz A. Rafiq, Keluarga Laporkan Sejumlah Akun Medsos

Elma Theana selaku perwakilan keluarga Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq melaporkan sejumlah akun media sosial pembuat narasi hoax soal perceraian. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Elma Theana dari pihak keluarga Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq menempuh langkah hukum melaporkan sejumlah akun media sosial yang membuat narasi hoax.

Untuk informasi, beberapa waktu belakangan Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian ditimpa kabar hoax rumah tangga mereka retak dan dalam proses perceraian. Informasi hoax tersebut beredar di media sosial diduga untuk tujuan menambah followers dan memanen viewers.

Elma Theana dipercaya oleh Fairuz dan Sonny untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Dia pun menunjuk kuasa hukum untuk memperkarakan sejumlah pengguna akun media sosial yang telah mencemarkan nama baik.

Keluarga Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq melaporkan sejumlah pengguna media sosial tersebut terkait pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong dan manipulasi informasi.

“Saat ini proses hukum yang kami lakukan adalah melaporkan tindak pidana. Ada beberapa akun yang telah kami laporkan,” kata Ina Rachman selaku kuasa hukum Elma Theana, perwakilan keluarga, di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (29/4).

Keluarga Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq melaporkan sejumlah akun media sosial dengan Pasal 433 KUHP, Pasal 424 KUHP 263 KUHP, serta 27A junto Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang ITE.

Laporan polisi dibuat setelah sebelumnya Elma Theana melakukan imbauan kepada sejumlah pengguna media sosial untuk menghapus konten hoax yang dibuat tanpa dasar. Mereka diberikan waktu selama beberapa hari untuk menurunkan kontennya.

Namun sayangnya, sejumlah pengguna media sosial yang dilaporkan tidak menggubris dan sepertinya menganggap enteng peringatan yang diberikan.

Alhasil, mereka pun dilaporkan ke ranah hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Artikel Terkait
Geram Sonny Septian-Fairuz A. Rafiq Diterpa Hoaks Perceraian, Elma Theana: Kondisinya Agak Drop - Image
Entertainment

Geram Sonny Septian-Fairuz A. Rafiq Diterpa Hoaks Perceraian, Elma Theana: Kondisinya Agak Drop

Selasa, 21 April 2026 | 03.14 WIB

Wardatina Mawa Tegaskan Tidak Kena Hasut Fairuz A. Rafiq Ceraikan Insanul Fahmi - Image
Entertainment

Wardatina Mawa Tegaskan Tidak Kena Hasut Fairuz A. Rafiq Ceraikan Insanul Fahmi

Kamis, 5 Maret 2026 | 16.24 WIB

Tanggapan Fairuz A. Rafiq Namanya Dikaitkan dengan Perceraian Mawa-Insanul Fahmi - Image
Entertainment

Tanggapan Fairuz A. Rafiq Namanya Dikaitkan dengan Perceraian Mawa-Insanul Fahmi

Kamis, 5 Maret 2026 | 04.38 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

