Abdul Rahman
21 April 2026, 03.14 WIB

Geram Sonny Septian-Fairuz A. Rafiq Diterpa Hoaks Perceraian, Elma Theana: Kondisinya Agak Drop

Sonny Septian ditemani Fairuz A. Rafiq belajar berjalan. (Instagram fairuzarafiq) - Image

Sonny Septian ditemani Fairuz A. Rafiq belajar berjalan. (Instagram fairuzarafiq)

JawaPos.com - Sejumlah pengguna media sosial berlomba-lomba untuk mendapatkan penonton dan menambah jumlah pengikut di media sosial. Alhasil, mereka pun terkadang membuat kabar hoaks di kalangan selebriti untuk tujuan mencuri perhatian banyak orang.

Salah satu pasangan selebriti yang diterpa kabar hoaks adalah pasangan Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq. Mereka disebut bercerai padahal faktanya rumah tangga mereka saat ini sedang baik-baik saja.

Elma Theana selaku kakak dari Sonny Septian geram usai mengetahui kabar hoaks tentang rumah tangga sang adik dengan Fairuz A. Rafiq.

"Saya kecewa dan sangat menyayangkan, kenapa ya yang buat berita-berita ini sampai sebegitu niatnya," ujar Elma Theana.

Dia emosi dan marah besar atas kabar hoaks tersebut bukan tanpa alasan. Kondisi kesehatan Sonny Septian sedang tidak prima setelah dia sempat mengalami drop dan sedang dalam proses pemulihan.

Menurut Elma Theana, kabar hoaks tentang rumah tangga adiknya dengan Fairuz A. Rafiq membawa dampak pada kondisi kesehatan Sonny Septian.

"Perlu diketahui bahwa sampai sekarang pun seminggu sekali saya masih memotivasi adik saya supaya sehat, supaya adik saya bisa bangkit lagi, supaya adik saya bisa kuat. Mereka tidak tahu kondisi adik saya," katanya.

Menurut Elma Theana, kondisi kesehatan Sonny Septian sempat menurun setelah tahu adanya kabar hoaks soal rumah tangganya dengan Fairuz A. Rafiq.

Elma Theana meminta Fairuz supaya Sonny Septian dijauhkan dari handphone untuk sementara waktu agar kondisi kesehatannya tidak semakin terdampak akibat kabar hoaks yang beredar di media sosial.

