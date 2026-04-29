Terlempar Keluar, Anak Buah Alice Norin Jadi Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

JawaPos.com - Kecelakaan kereta api yang terjadi pada Senin (27/4) malam antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Bekasi Timur, Jawa Barat, menelan belasan nyawa dan sekitar 84 orang lainnya mengalami luka-luka.

Anak buah Alice Norin bernama Shofi termasuk salah satu korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Kabar tersebut disampaikan Alice Norin melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @alicenorin.

Dalam unggahan tersebut, Alice Norin membagikan pembicaraan dirinya dengan tim melalui aplikasi perpesanan yang mengabarkan bahwa Shofi mengalami kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

“Shofi tim konten kecelakaan di kereta arah pulang. Dia bilang keretanya kegencet dan dia kelempar ke luar,” demikian percakapan yang dibagikan Alice Norin di Instagram.

Baca Juga:Kesha Ratuliu Ngamuk Pernikahan Syifa Hadju Dibandingkan dengan Alyssa Daguise

Untungnya, nyawa Shofi masih bisa tertolong meski dia sempat terlempar keluar pada saat KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line bertabrakan di Bekasi Timur.

Pada waktu hampir bersamaan, anak buah Alice Norin lainnya juga mengalami kecelakaan dengan ojek online. Untungnya, dia juga masih bisa selamat atau kecelakaan yang terjadi tidak sampai mengakibatkan hilangnya nyawa.

"Dalam semalam, dapat berita 2 teamku ngalamin kecelakaan. Yang satu jadi korban di KRL Bekasi dan satunya lagi tabrakan ojol,” ujar Alice Norin.

"Keduanya alhamdulillah nggak ada patah tapi masih dalam proses observasi dan pemulihan. Minta doanya ya teman-teman untuk @ashofisalsab & @adindarps,” imbuh Alice Norin.