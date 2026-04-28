Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi: Pengakuan Masinis Soal Sinyal Merah Mendadak

Nofiandi, masinis KA Argo Bromo Anggrek. (YouTube Trainspotter ID)
JawaPos.com - Insiden kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam masih menyisakan tanda tanya besar. Di balik kepanikan yang terjadi, muncul dugaan adanya gangguan teknis pada sistem persinyalan.
Detik-detik mencekam tersebut sempat terekam dalam live streaming kanal YouTube "Trainspotter ID" yang kebetulan sedang berada di dalam KA Argo Bromo Anggrek saat tabrakan terjadi.
Dalam siaran langsung tersebut, terekam percakapan antara pihak pewawancara dengan Nofiandi, masinis KA Argo Bromo Anggrek.
Keanehan Sinyal Sebelum Tabrakan
Nofiandi mengungkapkan bahwa ia merasakan ada ketidakberesan pada sistem persinyalan sesaat sebelum insiden terjadi. Ia menepis adanya miskomunikasi antarpetugas dan lebih menyoroti potensi error pada sistem.
"Enggak enggak miskomunikasi. Kayaknya ini ada sinyalnya ada yang error," jelas Nofiandi saat berbincang dalam live streaming tersebut.
Ia juga menjelaskan mengenai keanehan perubahan warna sinyal yang seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, Pusat Kendali (PK) Kereta Api sempat memberitahukan adanya KRL yang berhenti lantaran menabrak taksi Green SM. Namun, sebelum informasi diterima dengan utuh, sinyal kereta berubah menjadi merah.
"Dibilang (perubahan) mendadak sih enggak, cuman harusnya itu kan enggak bisa merah, soalnya dari Bekasi-nya hijau. Koneksi harusnya. Kalau hijau, sini maksimal kuning, nggak bisa merah," tambahnya.
Nofiandi pun mengonfirmasi bahwa saat insiden, kecepatan kereta cukup tinggi, menyentuh angka 110 km/jam sebelum akhirnya terjadi benturan.
Baca Juga:Update Evakuasi di Stasiun Bekasi Timur: Gerbong KRL Dipotong Beberapa Bagian, Berbekal Mesin Las dan Linggis
"Kecepatannya lumayan. 110an (km/jam)," jelasnya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban