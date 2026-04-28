Tanggapan Lucky Hakim Dinobatkan Kemendagri Sebagai Bupati dengan Kinerja Terbaik

JawaPos.com - Artis yang kini menjabat sebagai Bupati Indramayu memberikan tanggapannya terkait Kabupaten Indramayu masuk dalam daftar 5 besar pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Hal itu mengantarkan Lucky Hakim meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Bupati dengan kinerja terbaik, pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang berlangsung di Lapangan Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4).
Lucky Hakim tidak jumawa kepemimpinannya berhasil mencetak prestasi yang membanggakan hingga mendapat penghargaan dari Kemendagri.
“Alhamdulillah, ini bukan capaian pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat Indramayu,” ujar Lucky Hakim dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Lucky Hakim menegaskan, penghargaan tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan di seluruh wilayah di Kabupaten Indramayu.
“Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Lucky Hakim.
Lebih lanjut, pria berusia 46 tahun itu mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan momentum ini sebagai pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja penguatan tata kelola dan pelayanan terbaik untuk rakyat.
Menurut Lucky Hakim, penghargaan tersebut didedikasikannya untuk seluruh masyarakat Indramayu. Dia juga mengucapkan terima atas kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya.
