Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 28 April 2026 | 22.14 WIB

Tanggapan Lucky Hakim Dinobatkan Kemendagri Sebagai Bupati dengan Kinerja Terbaik

Bupati Indramayu Lucky Hakim membuat program pelepasan ribuan ular ke sawah. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com -  Artis yang kini menjabat sebagai Bupati Indramayu memberikan tanggapannya terkait Kabupaten Indramayu masuk dalam daftar 5 besar pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. 

Hal itu mengantarkan Lucky Hakim meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Bupati dengan kinerja terbaik, pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang berlangsung di Lapangan Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4).

Lucky Hakim tidak jumawa kepemimpinannya berhasil mencetak prestasi yang membanggakan hingga mendapat penghargaan dari Kemendagri.

“Alhamdulillah, ini bukan capaian pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat Indramayu,” ujar Lucky Hakim dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Lucky Hakim menegaskan, penghargaan tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan di seluruh wilayah di Kabupaten Indramayu.

“Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Lucky Hakim.

Lebih lanjut, pria berusia 46 tahun itu mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan momentum ini sebagai pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja penguatan tata kelola dan pelayanan terbaik untuk rakyat.

Menurut Lucky Hakim, penghargaan tersebut didedikasikannya untuk seluruh masyarakat Indramayu. Dia juga mengucapkan terima atas kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore