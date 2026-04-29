Ryandi Zahdomo
Rabu, 29 April 2026 | 17.51 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sabet Penghargaan Kemendagri, Raih Skor Kinerja Tinggi di Hari Otonomi Daerah 2026

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan penghargaan Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah yang diterima langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. (Istimewa).

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (27/4).

Penghargaan ini merupakan hasil dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Dalam penilaian tersebut, Pemprov DKI meraih skor 3,6762, yang menempatkan ibu kota dalam kategori kinerja tinggi.

Pencapaian ini diapresiasi langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno. Ia menerima piagam tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, bertepatan dengan perayaan Hari Otonomi Daerah ke-30.

Rano menegaskan bahwa raihan ini bukanlah hasil kerja perorangan, melainkan buah kolaborasi lintas sektor.

"Ini hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI Jakarta sehingga kami dapat mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dijaga pada tahun-tahun berikutnya," ujar Rano Karno.

Lebih lanjut, Rano berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik di Jakarta.

"Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berdampak langsung bagi warga, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan arah pembangunan nasional," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi kepada 29 kepala daerah yang hadir. Menurutnya, kepala daerah yang berprestasi adalah mereka yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang melalui inovasi nyata.

"Para kepala daerah hari ini menunjukkan bahwa di balik retorika ada angka-angka yang bermakna, mulai dari kinerja pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga pengangguran terbuka, yang dirasakan langsung oleh warga," ucap Bima Arya.

Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Balai Kota DKI Jakarta, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto.

Editor: Mohamad Nur Asikin
