Para Tamu di Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju Mendapat Kepingan Emas hingga Tumbler Mewah

Pasangan suami istri El Rumi dan Syifa Hadju. (Instagram: syifahadju)
JawaPos.com - Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju berhasil dilaksanakan dengan lancar di Hotel Raffles Jakarta pada Minggu (26/4) kemarin. Selain akad nikah, acara resepsi juga digelar pada hari yang sama.
Salah satu yang disorot publik adalah souvenir di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Pasangan sesama selebriti tersebut memberikan souvenir kepada para tamu undangan berupa kepingan emas seberat 0,2 gram dan sebuah botol minuman merek Stanley.
Souvenir pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju tersebut dibongkar oleh Hana Hasanah, istri dari mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang hadir dalam acara pernikahan mereka.
"Souvenirnya emas sama tumbler. Di dalam sini ada kepingan emas 0,2 gram," ujar Hana di hadapan awak media.
Bagi Hana, souvenir ini memiliki makna khusus tentang pentingnya menabung emas bagi setiap keluarga untuk kemandirian finansial di masa depan. Pesan itu yang hendak disampaikan El Rumi dan Syifa Hadju dalam momentum pernikahan mereka.
"Emas, sepanjang masa orang akan membutuhkan. Simbolnya untuk mengingatkan kita, ingatkan rumah tangga, sebaiknya kalau ada rezeki, kita belikan emas. Karena kapan pun emas bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga," papar Hana.
Acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju dihadiri banyak tokoh, pejabat, dan kalangan selebriti selama satu hari kemarin.
Beberapa tamu undangan yang hadir diantaranya; Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Dewi Motik, Boy William, Cinta Laura, Thariq Halilintar, Jennifer Coppen, dan lain-lain.
El Rumi dan Syifa Hadju dinikahkan oleh wali hakim di Hotel Raffles Jakarta pada Minggu (26/4). El pada saat prosesi sakral ijab kabul lancar, melakukannya dalam satu tarikan napas.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!