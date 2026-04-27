Para Tamu di Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju Mendapat Kepingan Emas hingga Tumbler Mewah

JawaPos.com - Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju berhasil dilaksanakan dengan lancar di Hotel Raffles Jakarta pada Minggu (26/4) kemarin. Selain akad nikah, acara resepsi juga digelar pada hari yang sama.

Salah satu yang disorot publik adalah souvenir di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Pasangan sesama selebriti tersebut memberikan souvenir kepada para tamu undangan berupa kepingan emas seberat 0,2 gram dan sebuah botol minuman merek Stanley.

Souvenir pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju tersebut dibongkar oleh Hana Hasanah, istri dari mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang hadir dalam acara pernikahan mereka.

"Souvenirnya emas sama tumbler. Di dalam sini ada kepingan emas 0,2 gram," ujar Hana di hadapan awak media.

Bagi Hana, souvenir ini memiliki makna khusus tentang pentingnya menabung emas bagi setiap keluarga untuk kemandirian finansial di masa depan. Pesan itu yang hendak disampaikan El Rumi dan Syifa Hadju dalam momentum pernikahan mereka.

"Emas, sepanjang masa orang akan membutuhkan. Simbolnya untuk mengingatkan kita, ingatkan rumah tangga, sebaiknya kalau ada rezeki, kita belikan emas. Karena kapan pun emas bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga," papar Hana.

Acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju dihadiri banyak tokoh, pejabat, dan kalangan selebriti selama satu hari kemarin.

Beberapa tamu undangan yang hadir diantaranya; Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Dewi Motik, Boy William, Cinta Laura, Thariq Halilintar, Jennifer Coppen, dan lain-lain.