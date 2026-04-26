Presiden Prabowo Cicipi Kari, Wapres Gibran Juga Hadiri Resepsi Pernikahan Syifa Hadju-El Rumi

JawaPos.com - Acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, pada malam ini, Minggu (26/4), berlangsung meriah dengan dihadiri banyak tokoh dan kalangan selebriti.

Presiden Prabowo Subianto turut hadir ke acara resepsi pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi. Namun, dia tidak lama berada di lokasi acara. Setelah memberi ucapan selamat kepada Ahmad Dhani hinggga kedua mempelai, serta mencicipi hidangan, Prabowo langsung meninggalkan lokasi.

Sebelum meninggalkan Hotel Raffles, Prabowo sempat menyapa awak media singkat. "Tadi makan kari laksa. Pasti mendoakan yang terbaik untuk mereka," ujar Presiden Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku meluangkan waktu di tengah setumpuk kesibukannya untuk tujuan menghormati Ahmad Dhani.

"Pak Ahmad Dhani kan sahabat baik saya. Beliau juga kader kami," kata pendiri Partai Gerindra itu.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir ke acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta. Kedatangan Gibran disambut oleh Al Ghazali, kakak kandung El Rumi, di lobi hotel.

Setelah itu, mereka kemudian masuk ke dalam lokasi acara resepsi pernikahan pasangan sesama selebriti tersebut.