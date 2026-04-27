Rindu dengan Drama Climax? Ini 4 Rekomendasi Drama Korea yang Bisa ditonton

Pemeran Drama Dear X, Climax, Love Your Enemy. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Drama Korea Climax yang diperankan Ju Ji Hoon dan Ha Ji Won memang memikat perhatian di seluruh dunia
Dilansir dari Soompi, Minggu (26/4), kisah mereka yaitu pasangan ambisius yang memanipulasi segala sesuatu dalam jangkauan mereka untuk bertahan hidup di dunia politik, mampu membius penonton
Berikut beberapa rekomendasi yang sama menariknya dengan cerita mereka yang penuh konflik, yuk simak.
1. Ju Ji Hoon dalam Love Your Enemy
Seok Ji Won (Ju Ji Hoon) adalah seorang yang romantic, memiliki nama yang sama dengan kekasihnya, Yoon Ji Won (Jung Yu Mi), sayangnya, keluarga mereka adalah musuh bebuyutan
Love Your Enemy memadukan romansa, persaingan, dan balas dendam, menghadirkan kisah cinta yang menawan.
2. Ha Ji Won di Secret Garden
Chu Sang Ah yang dingin dan penuh perhitungan yang diperankan Ha Ji Won adalah seorang profesional dalam menyembunyikan perasaan sebenarnya.
Satu-satunya kesamaan antara dia dan karakternya, Gil Ra Im dari “Secret Garden”, adalah bahwa mereka berdua sangat mandiri dan mengandalkan diri sendiri
Kehidupannya berubah secara tak terduga ketika dia bertemu Joo Won (Hyun Bin), seorang CEO yang arogan dan egois yang salah mengira dia sebagai seorang aktris.
