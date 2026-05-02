IU dan Byeon Woo Seok Akhirnya Menikah! Saksikan Kisahnya di Drama Perfect Crown

IU dan Byeon Woo Seok (Soompi)
JawaPos.com - Kisah cinta antara Seong Hui Ju (IU) dan Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok) akhirnya diresmikan di drama Korea Perfect Crown.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (2/4), pertunangan mereka mendapatkan persetujuan raja selama lamaran kejutan di pesta kerajaan.
Drama ini membagikan foto-foto yang dirilis menjelang episode baru, dimana episode 1 Mei menyoroti upacara pernikahan kerajaan Seong Hui Ju dan Ian.
Menjadi daya tarik bagi penonton, nampak Hui Ju dan Ian serasi nan romantis mengenakan pakaian tradisional.
Keduanya saling menatap dengan tatapan yang tampaknya mengandung lebih banyak ketulusan daripada emosi pernikahan kontrak.
Menyatakan penentangan terhadap pernikahan mereka, Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) dan Yoon Irang (Gong Seung Yeon), memasang ekspresi wajah kaku
Berlatar di alam semesta alternatif di mana Korea modern adalah monarki konstitusional, Perfect Crown milik MBC menceritakan kisah cinta Seong Hui Ju (IU).
Ia diceritakan sebagai seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa.
Kemudian ada Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.
Jika tak sabar, episode 7 drama Perfect Crown tayang pada 1 Mei pukul 21.50 KST, tungguin ya kelanjutannya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari