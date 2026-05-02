IU dan Byeon Woo Seok Akhirnya Menikah! Saksikan Kisahnya di Drama Perfect Crown

JawaPos.com - Kisah cinta antara Seong Hui Ju (IU) dan Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok) akhirnya diresmikan di drama Korea Perfect Crown.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (2/4), pertunangan mereka mendapatkan persetujuan raja selama lamaran kejutan di pesta kerajaan.

Drama ini membagikan foto-foto yang dirilis menjelang episode baru, dimana episode 1 Mei menyoroti upacara pernikahan kerajaan Seong Hui Ju dan Ian.

Menjadi daya tarik bagi penonton, nampak Hui Ju dan Ian serasi nan romantis mengenakan pakaian tradisional.

Keduanya saling menatap dengan tatapan yang tampaknya mengandung lebih banyak ketulusan daripada emosi pernikahan kontrak.

Menyatakan penentangan terhadap pernikahan mereka, Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) dan Yoon Irang (Gong Seung Yeon), memasang ekspresi wajah kaku

Berlatar di alam semesta alternatif di mana Korea modern adalah monarki konstitusional, Perfect Crown milik MBC menceritakan kisah cinta Seong Hui Ju (IU).

Ia diceritakan sebagai seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa.

Kemudian ada Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.