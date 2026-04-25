Kondisi Kesehatan Fahmi Bo Membaik, Kini Berbisnis Makanan Bersama Istri

Fahmi Bo dan Nita resmi menikah lagi. (TikTok: fahminoofficial)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan aktor sekaligus komedian Fahmi Bo sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jika dulu wajahnya sempat pucat, kini dia terlihat segar dan bersemangat.
Menariknya, Fahmi Bo bersama sang istri kini memiliki usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usahanya itu dijalankan di rumah kontrakannya yang terletak di bilangan Jakarta Barat.
Menurut Fahmi Bo, usahanya itu bisa berjalan tidak lepas dari bantuan yang diberikan presenter Raffi Ahmad.
"Aa Raffi sewain kontrakan selama dua tahun dan dikasih modal usaha. Alhamdulillah Allah mewujudkan ya," kata Fahmi Bo penuh rasa syukur.
Makanan yang dijual Fahmi Bo bersama istri menu utamanya adalah acar buntut sapi khas Fahmi Bo. Selain itu, ada juga sop iga, pindang bandeng Betawi, dll.
Nita, istri Fahmi Bo, di tempat yang sama mengaku senang suaminya kini memiliki semangat hidup yang sangat positif. Hal itu terjadi berkat dukungan besar diberikan banyak pihak kepada Fahmi Bo.
"Alhamdulillah sudah banyak berubah, kemajuannya banyak. Yang paling terlihat semangat untuk hidup dan kemauan untuk sembuhnya bagus banget," ujar Nita.
