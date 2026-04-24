Aulia Ramadhani
Jumat, 24 April 2026 | 13.10 WIB

Jadi Koki Penyelamat, Intip Kisah Park Ji Hoon di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier

Pemeran Drama The Legend of Kitchen Soldier. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Kali ini, aktor serta penyanyi Korea berbakat, Park Ji Hoon, akan berperan di drama berjudul The Legend of Kitchen Soldier yang dimana telah membagikan teaser.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/4), telah merilis teaser, tentunya penggemar tak sabar menantikan akting hebatnya

Berdasarkan novel web dan webtoon populer, The Legend of Kitchen Soldier adalah drama komedi fantasi militer yang menceritakan kisah juru masak tentara Kang Sung Jae (Park Ji Hoon).

Ketika jendela pencarian misterius muncul di hadapannya suatu hari, Prajurit Kang Sung Jae memulai perjalanan tak terduga yang akan membawanya menuju jalan menjadi juru masak legendaris.

Antusiasme muncul saat Kang Sung Jae sebagai juru masak setelah mendaftar dan bertemu dengan jendela pencarian misterius, drama ini telah merilis teaser “Awal Legenda” menjelang penayangan perdananya.

Dalam teaser dibuka dengan Kang Sung Jae yang berjuang untuk menahan mual, dimana rekan-rekan tentara terdengar berteriak, “Selamatkan kami!” mengisyaratkan situasi yang terasa hampir seperti medan perang.

Tiba-tiba suasana tegang tiba-tiba mereda dengan kejutan, sumber penderitaan mereka ternyata tak lain adalah kemampuan memasak yang buruk dari rekan koki Yoon Dong Hyun (Lee Hong Nae).

Sebaliknya, Yoon Dong Hyun tampak sama sekali tidak terpengaruh, tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan kenyataan waktu makan mengerikan di unit tersebut.

Kini mereka kedatangan Prajurit Kang Sung Jae di dapur, saat ia menyiapkan hidangan berkualitas tinggi, para prajurit mendapatkan kembali energi mereka

Pujian untuk masakan Kang Sung Jae segera menyusul, senior Yoon Dong Hyun berseru, "Jika seenak ini, aku akan memakannya dua kali,” saksikan drama ini pada 11 Mei pukul 20:50 KST.

Artikel Terkait
Memikat Perhatian, Intip Park Ji Hoon yang Jadi Koki di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier - Image
Music & Movie

Memikat Perhatian, Intip Park Ji Hoon yang Jadi Koki di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier

Jumat, 17 April 2026 | 14.37 WIB

Tunjukkan Chemistry, Park Ji Hoon akan Beradu Akting di Drama The Legend of Kitchen Soldier - Image
Music & Movie

Tunjukkan Chemistry, Park Ji Hoon akan Beradu Akting di Drama The Legend of Kitchen Soldier

Senin, 13 April 2026 | 14.22 WIB

Park Ji Hoon Umumkan Lokasi Tur Fan-Con Asia 2026 ‘RE:FLECT,’ akan Kunjungi Tokyo hingga Singapura - Image
Entertainment

Park Ji Hoon Umumkan Lokasi Tur Fan-Con Asia 2026 ‘RE:FLECT,’ akan Kunjungi Tokyo hingga Singapura

Senin, 20 April 2026 | 21.19 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

