Jadi Koki Penyelamat, Intip Kisah Park Ji Hoon di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier

JawaPos.com – Kali ini, aktor serta penyanyi Korea berbakat, Park Ji Hoon, akan berperan di drama berjudul The Legend of Kitchen Soldier yang dimana telah membagikan teaser.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/4), telah merilis teaser, tentunya penggemar tak sabar menantikan akting hebatnya

Berdasarkan novel web dan webtoon populer, The Legend of Kitchen Soldier adalah drama komedi fantasi militer yang menceritakan kisah juru masak tentara Kang Sung Jae (Park Ji Hoon).

Ketika jendela pencarian misterius muncul di hadapannya suatu hari, Prajurit Kang Sung Jae memulai perjalanan tak terduga yang akan membawanya menuju jalan menjadi juru masak legendaris.

Antusiasme muncul saat Kang Sung Jae sebagai juru masak setelah mendaftar dan bertemu dengan jendela pencarian misterius, drama ini telah merilis teaser “Awal Legenda” menjelang penayangan perdananya.

Dalam teaser dibuka dengan Kang Sung Jae yang berjuang untuk menahan mual, dimana rekan-rekan tentara terdengar berteriak, “Selamatkan kami!” mengisyaratkan situasi yang terasa hampir seperti medan perang.

Tiba-tiba suasana tegang tiba-tiba mereda dengan kejutan, sumber penderitaan mereka ternyata tak lain adalah kemampuan memasak yang buruk dari rekan koki Yoon Dong Hyun (Lee Hong Nae).

Sebaliknya, Yoon Dong Hyun tampak sama sekali tidak terpengaruh, tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan kenyataan waktu makan mengerikan di unit tersebut.

Kini mereka kedatangan Prajurit Kang Sung Jae di dapur, saat ia menyiapkan hidangan berkualitas tinggi, para prajurit mendapatkan kembali energi mereka