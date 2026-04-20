Park Ji Hoon Umumkan Lokasi Tur Fan-Con Asia 2026 ‘RE:FLECT,’ akan Kunjungi Tokyo hingga Singapura

JawaPos.com – Memiliki banyak bakat, penyanyi serta aktor Korea Park Ji Hoon dalam waktu dekat akan mengadakan tur fan-con, RE:FLECT.

Dilansir dari Soompi, Senin (20/4), ia telah mencuri perhatian dengan film barunya yang hits, The King’s warden

Pada tanggal 18 April, Park Ji Hoon mengumumkan tanggal dan lokasi untuk tur fan-con Asia 2026-nya RE:FLECT.

Setelah memulai tur di Tokyo pada tanggal 23 Mei, Park Ji Hoon akan mengunjungi Seoul 30-31 Mei, Kuala Lumpur di 6 Juni.

Ia juga akan mengunjungi penggemarnya di Ho Chi Minh pada 19 Juni mendatang, Hanoi di 20 Juni, Bangkok, dan Singapura.

Park Ji Hoon saat ini sedang mempersiapkan drama terbarunya The Legend of Kitchen Soldier, yang telah dinanti penggemar.

Drama yang diadaptasi dari novel web dan webtoon populer ini akan mengisahkan Kang Sung Jae (Park Ji Hoon), seorang juru masak.

Telah dinanti, drama itu rencananya akan tayang perdana pada tanggal 11 Mei, di sisi lain album single terbarunya RE:FLECT kabarnya dirilis 29 April.

Park Ji Hoon makin memikat penggemar setelah berperan di drama Korea hits yang berjudul Weak Hero Class 1.