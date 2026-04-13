Tunjukkan Chemistry, Park Ji Hoon akan Beradu Akting di Drama The Legend of Kitchen Soldier

JawaPos.com - Park Ji Hoon, aktor korea serta penyanyi yang telah sukses memerankan banyak judul, kini akan berperan di drama The Legend of Kitchen Soldier

Dilansir dari Soompi, Senin (13/4), ia beserta pemeran lainnya, Lee Sang Yi, Yoon Kyung Ho, kabarnya telah menjalani pembacaan naskah.

Berdasarkan novel web dan webtoon populer, “The Legend of Kitchen Soldier” adalah drama komedi fantasi militer yang menceritakan kisah juru masak tentara Kang Sung Jae (Park Ji Hoon).

Suatu hari, jendela pencarian misterius muncul di hadapannya, Prajurit Kang Sung Jae memulai perjalanan tak terduga yang akan membawanya menuju jalan menjadi juru masak legendaris.

Menjelang penayangan perdana drama, The Legend of Kitchen Soldier merilis video di balik layar dari pembacaan naskah, berbagi wawancara para pemeran.

Mengenai karakternya, Sersan Kepala Park Jae Young (Yoon Kyung Ho) berbagi, “Dia adalah karakter yang menyenangkan, sangat manusiawi, dan juga menyebabkan banyak kecelakaan.”

Kemudian dengan antusias, Lee Sang Yi menyatakan bahwa karakternya, Hwang Seok Ho, mengaku memiliki selera makan yang mewah

Di sisi lain, Han Dong Hee menggambarkan karakternya, Jo Ye Rin, sebagai seseorang yang tampak kasar di luar tetapi baik hati di dalam.

Nantinya, Lee Hong Nae memerankan Yoon Dong Hyun yang lebih tertarik untuk membentuk otot daripada memasak.