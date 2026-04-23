Gelar Bridal Shower Jelang Pernikahan bersama El Rumi, Syifa Hadju Tampak Bahagia

JawaPos.com - Jelang pernikahan dengan El Rumi, aktris cantik asal Indonesia Syifa Hadju menggelar bridal shower bersama teman-temannya.

Dalam momen yang dibagikan di media Instagram nya @syifahadju itu ia tampak bahagia.

Terlihat dirinya mengenakan dress hitam tanpa lengan serta rambut panjang tergerai indah.

Senyum manisnya terpancar saat temannya yang juga akan menjadi bridesmaid nya itu membawa hiasan tangan dengan gambar wajah El Rumi, calon suaminya.

Teman-temannya seperti Rebecca Klopper, Kesha Ratuliu kompak merias Syifa bak ratu dengan mengenakan mahkota serta veil.

Syifa nampak anggun mengganti dress berwarna putih tanpa lengan, membuat penampilannya semakin sempurna.

Teman lainnya seperti Mikha Tambayong, Steffi Zamora, Elina Joerg, Hafiza Devi turut hadir meramaikan momen tersebut.

Ia menulis dalam caption, "My heart is so full, i'm the luckiest bride to be, thank you for making me feel this loved, love you all my beautiful bridesmaid."

Banyak komentar berdatangan, "Cipa aura bahagia nya udah memancar banget," kata akun @annasptiaa

"Dari Syifa aku percaya bahwa kesabaran itu manis banget pernah disia-siakan cowok bukan berarti gak baik dan sekarang Syifa di princess kan," @barbie._fatimah