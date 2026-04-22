Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 23 April 2026 | 05.32 WIB

Tidak Pernah Bikin Pernyataan Memfitnah Rasulullah, Syekh Ahmad Al Misry Tantang Hadirkan Bukti

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2) - Image

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2)

JawaPos.com - Abu Makki selaku perwakilan dari sejumlah korban pelecehan seksual sesama jenis dengan terduga pelaku adalah Syekh Ahmad Al Misry, menyampaikan pernyataan yang mengejutkan ke hadapan publik.

Menurut dia, Syekh Ahmad Al Misry berusaha melakukan pembenaran atas perbuatan tak senonoh yang dilakukannya terhadap sejumlah santri, dengan memfitnah Rasulullah pernah melakukan hal serupa dengan Ali bin Abi Thalib.

Tak hanya itu, Abi Makki juga menyebut, Syekh Ahmad Al Misry juga berusaha melakukan pembenaran diri ketika mengajak korban menonton video tidak pantas dengan menyatakan, Imam Syafi'i pasti menonton video itu apabila dia hidup pada masa sekarang.

Menurut Syekh Ahmad Al Misry, apa yang disampaikan Abi Makki merupakan fitnah yang nyata terhadap dirinya. Pasalnya, dia tidak pernah membuat pernyataan kejam seperti itu, apalagi sampai memfitnah Rasulullah.

"Saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut untuk mendatangkan walaupun satu video saya berfatwa demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian dan ini adalah fitnah yang sangat kejam," kata Syekh Ahmad Al Misry.

Dia miris pernyataan tidak benar seperti itu justru disebarluaskan di media sosial, dan dilakukan oleh sejumlah ustadz yang memang mengenal, mengetahui karakter dan kepribadian dirinya dengan baik.

"Yang disayangkan, banyak dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa melakukan tabayun kepada saya. Padahal, nomor kontak saya ada sama mereka," ungkapnya.

Syekh Ahmad Al Misry meminta para jamaah dan umat Islam di Tanah Air untuk tidak mudah begitu saja percaya dengan narasi negatif yang berusaha menghancurkan nama baik dan memfitnah dirinya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Syekh Ahmad Al Misry Tegas Membantah Lakukan Fitnah Terhadap Rasulullah-Imam Syafi'i - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Tegas Membantah Lakukan Fitnah Terhadap Rasulullah-Imam Syafi'i

Kamis, 23 April 2026 | 04.45 WIB

Bantah Kabur ke Mesir, Syekh Ahmad Al Misry: Mendampingi Ibunda yang Sedang Sakit - Image
Entertainment

Bantah Kabur ke Mesir, Syekh Ahmad Al Misry: Mendampingi Ibunda yang Sedang Sakit

Kamis, 23 April 2026 | 02.09 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Akhirnya Buka Suara Soal Kasus Pelecehan Seksual, Begini Katanya - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Akhirnya Buka Suara Soal Kasus Pelecehan Seksual, Begini Katanya

Kamis, 23 April 2026 | 00.47 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore