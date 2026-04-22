Tidak Pernah Bikin Pernyataan Memfitnah Rasulullah, Syekh Ahmad Al Misry Tantang Hadirkan Bukti

JawaPos.com - Abu Makki selaku perwakilan dari sejumlah korban pelecehan seksual sesama jenis dengan terduga pelaku adalah Syekh Ahmad Al Misry, menyampaikan pernyataan yang mengejutkan ke hadapan publik.

Menurut dia, Syekh Ahmad Al Misry berusaha melakukan pembenaran atas perbuatan tak senonoh yang dilakukannya terhadap sejumlah santri, dengan memfitnah Rasulullah pernah melakukan hal serupa dengan Ali bin Abi Thalib.

Tak hanya itu, Abi Makki juga menyebut, Syekh Ahmad Al Misry juga berusaha melakukan pembenaran diri ketika mengajak korban menonton video tidak pantas dengan menyatakan, Imam Syafi'i pasti menonton video itu apabila dia hidup pada masa sekarang.

Menurut Syekh Ahmad Al Misry, apa yang disampaikan Abi Makki merupakan fitnah yang nyata terhadap dirinya. Pasalnya, dia tidak pernah membuat pernyataan kejam seperti itu, apalagi sampai memfitnah Rasulullah.

"Saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut untuk mendatangkan walaupun satu video saya berfatwa demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian dan ini adalah fitnah yang sangat kejam," kata Syekh Ahmad Al Misry.

Dia miris pernyataan tidak benar seperti itu justru disebarluaskan di media sosial, dan dilakukan oleh sejumlah ustadz yang memang mengenal, mengetahui karakter dan kepribadian dirinya dengan baik.

"Yang disayangkan, banyak dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa melakukan tabayun kepada saya. Padahal, nomor kontak saya ada sama mereka," ungkapnya.