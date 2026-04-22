Syekh Ahmad Al Misry Tegas Membantah Lakukan Fitnah Terhadap Rasulullah-Imam Syafi'i

JawaPos.com - Syekh Ahmad Al Misry akhirnya menyampaikan tanggapan terkait sejumlah tuduhan yang dilayangkan terhadap dirinya. Dari mulai tuduhan melakukan pelecehan seksual sesama jenis, memfitnah Rasulullah, hingga fitnah Imam Syafi'i.

Dia secara tegas membantah tuduhan dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap 5 orang santrinya. Syekh Ahmad Al Misry mengaku, apa yang dituduhkan kepada dirinya itu merupakan fitnah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Itu tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya," kata Syekh Ahmad Al Misry dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya.

Kabarnya, penceramah itu mencari pembenaran atas tindakannya melakukan perbuatan tak senonoh terhadap sejumlah santri dengan fitnah Rasulullah juga pernah melakukan hal yang sama dengan Ali bin Abi Thalib.

Tak hanya itu, Syekh Ahmad Al Misry kabarnya juga memfitnah Imam Syafi'i pasti menonton video tak senonoh apabila dia hidup pada masa sekarang.

Syekh Ahmad Al Misry mengaku, dirinya tidak pernah mengatakan Rasulullah pernah melakukan tindakan tak senonoh dengan Ali bin Abi Thalib.

"Fitnah terhadap Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan pelecehan kepada Sayidina Ali bin Abi Thalib karramullahu wajhah radhiallahu anhu. Nauzubillah," ungkap Syekh Ahmad Al Misry.

Selain itu, dia juga membantah pernah mengatakan Imam Syafi'i pasti menonton video tak senonoh seandainya beliau hidup pada masa sekarang.