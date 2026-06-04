Babak Baru Mark Lee! Eks NCT Kini Dirikan Agensi Kreatif Sendiri 'Upper Room'

JawaPos.com - Mantan anggota NCT, Mark resmi mengumumkan peluncuran agensi kreatif miliknya yang bernama Upper Room. - Mantan anggota NCT, Mark resmi mengumumkan peluncuran agensi kreatif miliknya yang bernama Upper Room. Menurut keterangan perusahaan pada 4 Juni 2026, Mark mendirikan Upper Room bersama sejumlah rekan yang telah lama ia percayai.

Perusahaan itu akan menjadi wadah untuk menghubungkan berbagai bidang kreatif, mulai dari musik, video hingga pertunjukan.

Melalui Upper Room, Mark berencana memperluas dunia kreatifnya dengan pendekatan yang lebih multidimensi.

Nama yang dibentuk pun memiliki makna khusus yakni sebuah wadah untuk orang-orang dengan visi yang sama dapat berkumpul, berbagi ide dan menciptakan kemungkinan baru bersama.

Melansir dari eToday, selain berkarir sebagai musisi, ia menjadi salah satu CEO sekaligus kreator independen.

Bersamaan dengan peluncuran perusahaan, Upper Room merilis video pendek berupa pengumuman yang terinspirasi dari era mesin cetak abad ke-15.

Video tersebut menyoroti nilai kreativitas manusia dan penghargaan terhadap para kreator di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat tanpa AI.

Tak hanya itu, Upper Room juga merilis video pendek berjudul 'Written dan The Wind' yang mana kedua video akan terhubung dengan empat film visual lain yang dijadwalkan rilis secara bertahap dan membentuk satu narasi utuh.

Rangkaian video menggambarkan perjalanan emosional seorang pemuda yang berdiri di hadapan awal baru dalam hidupnya.

Melalui kisah tentang kecemasan, harapan, pertanyaan, dan keyakinan, proyek itu sekaligus menjadi simbol arah baru yang ingin diwujudkan Mark bersama Upper Room.

Dengan peluncuran perusahaan ini, perhatian publik kini tertuju pada karya musik dan proyek kreatif seperti apa yang akan ditampilkan Mark dalam babak baru kariernya.