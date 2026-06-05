Mark Lee Mantan Anggota NCT Mendirikan Agensi K-pop

Mark Lee mantan anggota NCT resmi mendirikan agensi sendiri / Foto : SM Entertainment JawaPos.com - Mark Lee mantan anggota dari grup K-pop, NCT, telah mendirikan agensinya sendiri, Upper Room. Menurut pernyataan dari perwakilannya pada hari Kamis (4/6), Mark Lee akan menjabat sebagai co-CEO di agensinya.

Perwakilan tersebut mengatakan, Upper Room didirikan Mark Lee bersama rekan-rekan yang telah bekerja sama erat dengan dirinya.

Mark berencana menjalankannya Upper Room, sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai konten berbasis musik, mengintegrasikan video, seni visual, dan pertunjukan.

Perwakilan Upper Room mengatakan, bahwa nama perusahaan mencerminkan lebih dari sekadar ruang fisik.

Upper Room juga menggambarkan perusahaannya sebagai tempat di mana individu, yang berpikiran sama berkumpul untuk berbagi ide dan mengeksplorasi kemungkinan baru.

Mereka menambahkan bahwa Upper Room, akan memberikan dukungan luas untuk musik, visi, dan proyek-proyek Mark lainnya, sebagaimana yang diberitakan Korea Times.

Mark memulai debutnya pada tahun 2016 sebagai anggota boy group NCT, dan merupakan anggota inti dari subunitnya, NCT 127 dan NCT Dream.

Kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment berakhir pada bulan April 2026, setelah itu ia meninggalkan grup tersebut dan agensi.