Anisa Bahar Menikah dengan Brondong, Kenalan Cuma Beberapa Hari

JawaPos.com - Penyanyi dangdut Anisa Bahar menikah lagi untuk ketiga kalinya. Dia menikah dengan brondong bernama Firmansyah Salambela alias Mansya.

Pasangan ini akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun lalu, padahal mereka pada saat itu baru saling kenal hanya dalam hitungan hari usai dikenalkan salah satu teman.

"Dari kenal sampai nikah nggak lama. Kita kenalan pada 30 Juli, pada 15 Agustus kita menikah," ujar Anisa Bahar saat ditemui di bilangan Tangerang.

Anisa Bahar mau menikah dengan Mansya meski baru kenal dalam hitungan hari untuk tujuan menghindari fitnah. Dia mengaku, pernikahan merupakan bagian dari ibadah, termasuk hal baik, dan bukan perbuatan dosa. Sehingga baginya, sangat tepat apabila pernikahan disegerakan.

Anisa Bahar menyegerakan pernikahan dengan Mansya karena mereka sering bertemu. Ia takut terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila belum sah sebagai pasangan suami istri.

"Kita kan dua orang dewasa. Takutnya kita melakukan hal yang dilarang agama. Kita cepat menikah untuk menghindari fitnah," ungkap Anisa Bahar.

Sebelumnya, Anisa Bahar sudah 2 kali menikah. Dia pernah menikah dengan Memo Sanjaya pada tahun 1989 dan cerai pada 1997. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai dua anak perempuan masing-masing bernama Jelita Bahar dan Juwita Bahar.