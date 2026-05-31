Anisa Bahar Tumpahkan Kekesalan Lagu Gapapa Diklaim Pihak Lain

Penyanyi Anisa Bahar. (Instagram: anisa_bahar_new)
JawaPos.com- Lagu Gapapa yang diliris penyanyi Anisa Bahar beberapa waktu lalu diketahui viral di media sosial banyak dinyanyikan ulang hingga menjadi bahan perbincangan para pengguna media sosial lintas platform.
Di tengah viralnya lagu Gapapa, ada pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan menganggap lagu itu sebagai miliknya dan mengklaim konten-konten yang menggunakan lagu itu.
Anisa Bahar selaku penyanyi lagu Gapapa juga kena klaim di YouTube. Dia menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu miliknya, sehingga pihak lain tidak boleh melakukan klaim karyanya tersebut.
"Tolong info dong ini orang, masak karya aku didaftarin sama orang lain, kita serupiah pun nggak dapat apa-apa padahal lagu aku booming," tulis Anisa Bahar dalam unggahannya di Instagram.
Anisa Bahar meminta pihak yang melakukan klaim atas karyanya untuk berkomunikasi dengannya. Karena jika tidak, dia akan ambil langkah hukum untuk memastikan apa yang menjadi haknya tidak dirampas pihak lain.
"Tolong ya segera hubungi aku, kalau tidak aku akan pakai jalur hukum," ujar Anisa Bahar.
Salah satu netizen pada kolom komentar mengatakan, kemungkinan lagu Gapapa sudah dimiliki pihak lain sebelumnya sehingga bisa dilakukan klaim.
"Biasanya itu sudah pernah ada yang punya kak @anisa_bahar_new, makamya di claim kalau gak salah ya," komentar salah satu netizen.
"Nggak lah itu punya kita kok, makanya kita nggak terima dong," balas Anisa Bahar.
