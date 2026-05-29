Dewi Perssik Kuliah di Usia 40 Tahun, Begini Reaksi Orang Tuanya

JawaPos.com - Dewi Perssik kuliah di usianya yang sudah memasuki kepala empat atau sekitar 40 tahun. Dia kuliah di salah satu kampus dan memilih jurusan psikologi.

Menurut penuturan Dewi Perssik, dirinya tidak memberi tahu keluarganya atas keputusan kuliah di usianya yang sudah tidak muda lagi. Mereka baru tahu hal tersebut baru-baru ini setelah Dewi Perssik menjadi pusat perhatian publik luas atas aksinya merespons pernyataan negatif dari netizen terkait anaknya, Gabriel.

"Orang tuaku baru tahu kalau aku kuliah," ujar Dewi Perssik saat ditemui di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

Orang tua cukup terkejut usai mengetahui Dewi Perssik kuliah. Mereka bertanya apakah Depe dapat membagi waktu antara kuliah dan pekerjaannya di dunia hiburan.

"Memang kamu ada waktu, Nak?," kata Dewi Perssik menirukan perkataan orang tuanya.

Kepada keluarganya, Depe menegaskan bahwa dirinya masih memiliki waktu untuk dapat menjalankan pekerjaannya di dunia hiburan sekaligus menjalankan tugas dan tanggung jawab di dunia perkuliahan.

"Kemarin selesai UTS. Aku ikut ujian susulan karena ada yang ketinggalan karena lagi ada pekerjaan," aku Depe.

Dewi Perssik senang akhirnya bisa kuliah jurusan psikologi yang memang didamba-dambakannya sejak lama. Dia memilih jurusan itu karena ingin lebih memahami diri sendiri dan juga dapat memahami orang lain lewat pendekatan keilmuan.