Ratu Meta Rilis Single Terbaru, Cuma Lima Menit

JawaPos.com - Penyanyi dangdut Ratu Meta kembali menghadirkan single terbaru berjudul Cuma Lima Menit ke hadapan para penggemarnya. Lagu tersebut dirilis di bawah nauangan label RPH Musik.

Lagu Cuma Lima Menit dikemas dengan nuansa dangdut koplo modern dan diperkuat oleh lirik jenaka, satir, dan dinilai dekat dengan realita percintaan yang dialami oleh banyak orang.

"Mudah-mudahan lagu ini diterima dengan baik oleh para penikmat musik dimana pun berada, terutama para penggemar aku," harap Ratu Meta dalam keterangannya.

Diciptakan oleh Yogi RPH, lagu Cuma Lima Menit menceritakan tentang seseorang yang terlalu cepat percaya pada rayuan cinta. Awalnya, hubungan terasa manis penuh perhatian. Namun, semua berubah hanya dalam waktu singkat.

Bagian reffrain menjadi daya tarik utama lewat lirik yaitu “Baru lima menit, kau kabur duluan. Baru lima menit, cintamu bertahan.”

Lirik tersebut langsung terasa relate dengan fenomena hubungan modern yang sering dipenuhi janji manis, tetapi minim keseriusan. Meski membawa tema sindiran, lagu ini dikemas secara ringan dan menghibur lewat sentuhan humor khas dangdut.

Aransemen musiknya digarap oleh Deden Mahdian, dipadukan dengan karakter vokal khas Ratu Meta yang manja, centil, dan enerjik, menjadikan lagu ini mudah melekat di telinga para pendengar.

"Melalui lagu ini, Ratu Meta membuktikan eksistensinya sebagai salah satu penyanyi dangdut yang mampu menghadirkan karya-karya menghibur sekaligus mengikuti tren musik modern," ungkap Yogi RPH.