Ratu Meta Rilis Single Terbaru, Cuma Lima Menit

Penyanyi dangdut Ratu Meta. (istimewa)
JawaPos.com - Penyanyi dangdut Ratu Meta kembali menghadirkan single terbaru berjudul Cuma Lima Menit ke hadapan para penggemarnya. Lagu tersebut dirilis di bawah nauangan label RPH Musik.
Lagu Cuma Lima Menit dikemas dengan nuansa dangdut koplo modern dan diperkuat oleh lirik jenaka, satir, dan dinilai dekat dengan realita percintaan yang dialami oleh banyak orang.
"Mudah-mudahan lagu ini diterima dengan baik oleh para penikmat musik dimana pun berada, terutama para penggemar aku," harap Ratu Meta dalam keterangannya.
Diciptakan oleh Yogi RPH, lagu Cuma Lima Menit menceritakan tentang seseorang yang terlalu cepat percaya pada rayuan cinta. Awalnya, hubungan terasa manis penuh perhatian. Namun, semua berubah hanya dalam waktu singkat.
Bagian reffrain menjadi daya tarik utama lewat lirik yaitu “Baru lima menit, kau kabur duluan. Baru lima menit, cintamu bertahan.”
Lirik tersebut langsung terasa relate dengan fenomena hubungan modern yang sering dipenuhi janji manis, tetapi minim keseriusan. Meski membawa tema sindiran, lagu ini dikemas secara ringan dan menghibur lewat sentuhan humor khas dangdut.
Aransemen musiknya digarap oleh Deden Mahdian, dipadukan dengan karakter vokal khas Ratu Meta yang manja, centil, dan enerjik, menjadikan lagu ini mudah melekat di telinga para pendengar.
"Melalui lagu ini, Ratu Meta membuktikan eksistensinya sebagai salah satu penyanyi dangdut yang mampu menghadirkan karya-karya menghibur sekaligus mengikuti tren musik modern," ungkap Yogi RPH.
Dukungan penuh pencipta lagu Yogi RPH dan tim produksi RPH Musik menambah kematangan dan kualitas pada lagu ini. Lagunya terasa semakin maksimal baik dari sisi lirik, musik, maupun tahapan produksi.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK