Kakak Jisoo BLACKPINK Jadi Sorotan Usai Dikaitkan dengan Kasus Kejahatan Asusila di Korea Selatan

Kakak Jisoo dan Jisoo BLACKPINK (Daily Times)
JawaPos.com – Kakak laki-laki Jisoo dilaporkan terlibat dalam kasus dugaan kejahatan asusila yang tengah diselidiki di Korea Selatan.
Dilansir dari laman Daily Times pada Minggu (19/4), kasus ini mencuat ke publik setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial Tuan A.
Spekulasi di media sosial kemudian mengaitkan sosok tersebut dengan keluarga Jisoo.
Pihak Kantor Polisi Gangnam mengonfirmasi bahwa seorang pria berusia 30-an telah ditahan. Ia diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap seorang perempuan. Namun, identitas resmi tersangka belum diumumkan kepada publik.
Kasus ini disebut melibatkan seorang penyiar langsung atau livestreamer. Korban diduga bertemu dengan tersangka melalui sistem tiket kencan yang memungkinkan pertemuan langsung.
Tersangka dilaporkan membayar sejumlah besar uang untuk pertemuan tersebut.
Menurut pengakuan korban, situasi berubah setelah makan dan minum bersama. Ia menuduh tersangka melakukan kontak fisik secara paksa meskipun telah ditolak.
Polisi kemudian datang ke lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka.
Kontroversi semakin meluas setelah beredar gambar yang diduga berkaitan dengan keluarga Jisoo. Hal ini memicu spekulasi luas di kalangan warganet mengenai keterlibatan kakaknya.
Sejumlah tuduhan lama yang belum terverifikasi juga kembali mencuat ke publik.
