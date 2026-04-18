Jessica Iskandar Terpuruk Hilang Rp 9,8 Miliar, Begini Caranya untuk Bangkit

Jessica Iskandar. (Instagram: inijedar)
JawaPos.com - Kasus penipuan dan penggelapan 11 mobil yang sempat dialami Jessica Iskandar dari rekan bisnisnya Christoper Steffanus Budianto alias Steven mengakibatkan kerugian yang cukup besar secara materi. Jedar, sapaan akrabnya, mengalami kerugian mencapai Rp 9,8 Miliar.
Kejadian yang terjadi beberapa tahun silam tersebut sangat memukul mental Jessica Iskandar. Dia sempat dilanda kesedihan mendalam mengingat hasil kerja kerasnya di dunia hiburan selama ini ludes dalam waktu sekejap.
Jessica Iskandar butuh waktu cukup lama untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat kasus yang dialaminya tersebut. Jedar bangkit setelah dia berhasil mengolah kesedihan dan perasaannya dengan baik menjadi kekuatan, sehingga dia pun bisa move on dan bangkit kembali.
Jessica Iskandar mengungkapkan sejumlah hal yang dilakukannya untuk dapat move on dan bangkit kembali. Pertama, Jedar memilih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kedua, Jessica Iskandar mencari tempat yang aman untuk dia bercerita dan merilis kesedihan mendalam yang sempat dirasakannya setelah menghadapi cobaan yang begitu berat dalam hidup.
"Ketika kita punya masalah besar tapi kita bagi-bagi masalahnya, lama-lama akan hilang,” kata Jessica Iskandar.
Ketiga, memberikan waktu pada diri sendiri untuk menepi sejenak supaya lebih tenang sembari mengolah perasaan-perasaan yang ada supaya bisa menjadi sumber kekuatan.
"Saat menepi, kita bisa mengolah perasaan kita. Disitu kita bisa lebih tenang," kata Jessica Iskandar.
