Jadi Korban Penipuan Bisnis, Kok Bisa Ruben Onsu Transfer Uang ke Rekening Pribadi?

Ruben Onsu. (YouTube Comic 8 Revolution)
JawaPos.com - Pengacara Minola Sebayang selaku kuasa hukum cukup kaget begitu mengetahui Ruben Onsu melakukan transfer uang dalam jumlah cukup besar ke rekening pribadi, meski juga sempat melakukan transfer ke rekening atas nama perusahaan.
Minola kaget karena Ruben yang sudah merasakan asam garam kehidupan, masih menjadi korban penipuan dari seseorang bernama Philipus Suprihatin. Dengan modus kerja sama bisnis mukena yang diklaim akan dibantu difasilitasi dengan perusahaan yang memproduksi mukena.
" Secara image, masak seorang Ruben Onsu mudah percaya dan mentransfer uang yang tidak jelas gitu ya," ungkap Minola Sebayang saat ditemui di bilangan Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (21/4).
Menurut penuturan Ruben Onsu kepada Minola Sebayang, ia percaya kepada Philipus karena ada perjanjian kerja sama dengan salah satu perusahaan dengan nilai kontrak sebeser Rp 5,5 miliar.
"Tadi ketika ngomong sama saya, dia bilang, 'saya juga heran ini kan kerja sama, Bang. Kenapa kok saya mau mentransfer uang ke rekening pribadi Philipus itu dengan alasan entertain?,'" ujar Minola Sebayang menirukan perkataan Ruben Onsu.
Seandainya memang benar ada dana 'entertain', seharusnya dana tersebut ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Namun di sini, yang menanggungnya adalah Ruben Onsu.
"Nah sekarang, setelah kejadian ini, barulah Ruben tahu dan sadar dari pertama memang dia (Philipus) sudah bikin skema mau menipu Ruben Onsu," ungkapnya.
Pihak Ruben Onsu menaruh harapan besar agar kasus dugaan penipuan yang dilakukan Philipus Suprihatin ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses pelaporan polisi.
Pihak Ruben Onsu memberikan waktu yang cukup kepada Philipus untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki hubungan.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian