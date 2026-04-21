Ruben Onsu Jadi Korban Penipuan Bisnis Mukena, Nilai Kontrak Rp 5,5 Miliar

Ruben Onsu. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ruben Onsu merasa telah menjadi korban penipuan bisnis mukena di momen Lebaran 2026. Kesal, Ruben pun sempat memperlihatkan terduga pelaku melalui unggahan akun media sosialnya.
Kabar Ruben Onsu diduga menjadi korban penipuan dari seseorang bernama Pilipus Suprihatin dibenarkan oleh pengacara Minola Sebayang selaku kuasa hukumnya. Menurut dia, nilai kontrak kerja sama di bisnis mukena ini sekitar Rp 5,5 miliar.
"Ruben bercerita beberapa bulan sebelum lebaran, Ruben dikenalkan oleh temannya kepada Pilipus. Katanya, Pilipus bisa mengenalkan atau menjadi jembatan bagi Ruben dengan sebuah perusahaan yang memproduksi mukena," kata Minola Sebayang saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).
Ruben awalnya tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Ruben percaya sehingga dia pun melakukan transfer sejumlah ke nomor rekening pribadi Pilipus Suprihatin dan juga ke nomor rekening atas nama perusahaan.
"Ruben beberapa kali melakukan transfer ke dua nomor rekening. Pertama, ke rekening pribadinya Philipus. Kedua, ke rekening perusahaan," ungkap Minola Sebayang.
Ruben Onsu mulai mengendus ada yang tidak beres dalam bisnis mukena ini. Pasalnya, produk yang dijanjikan tidak kunjung ada sampai mendekati bulan Ramadhan. Pada saat ditanya, Pilipus awalnya memberikan respons dengan meneruskan pesan WhatsApp yang diklaim berasal dari admin perusahaan.
"Admin PT kasih WA ke dia seolah-olah kemudian di-forward ke Ruben. Tapi Ruben curiga semua peran itu dimainkan oleh satu orang ini. Peran PT, peran admin, dan peran dirinya sendiri dimainkan oleh orang yang gambarnya di-posting Ruben akun di media sosialnya," kata Minola Sebayang.
Kecurigaan Ruben Onsu bertambah setelah Pilipus tiba-tiba menghilang setelah ditanya lebih lanjut perihal kejelasan bisnis mukena. Setelah ditelusuri, ternyata uang yang sempat diberikan kepada terduga pelaku tidak benar-benar sampai kepada perusahaan yang memproduksi mukena.
"Ruben berkali-kali berusaha menghubungi, tapi Pilipus tidak bisa dihubungi dan yang bersangkutan menghilang," ungkap Minola Sebayang.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian