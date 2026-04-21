Ruben Onsu Jadi Korban Penipuan Bisnis Mukena, Nilai Kontrak Rp 5,5 Miliar

JawaPos.com - Ruben Onsu merasa telah menjadi korban penipuan bisnis mukena di momen Lebaran 2026. Kesal, Ruben pun sempat memperlihatkan terduga pelaku melalui unggahan akun media sosialnya.

Kabar Ruben Onsu diduga menjadi korban penipuan dari seseorang bernama Pilipus Suprihatin dibenarkan oleh pengacara Minola Sebayang selaku kuasa hukumnya. Menurut dia, nilai kontrak kerja sama di bisnis mukena ini sekitar Rp 5,5 miliar.

"Ruben bercerita beberapa bulan sebelum lebaran, Ruben dikenalkan oleh temannya kepada Pilipus. Katanya, Pilipus bisa mengenalkan atau menjadi jembatan bagi Ruben dengan sebuah perusahaan yang memproduksi mukena," kata Minola Sebayang saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Ruben awalnya tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Ruben percaya sehingga dia pun melakukan transfer sejumlah ke nomor rekening pribadi Pilipus Suprihatin dan juga ke nomor rekening atas nama perusahaan.

"Ruben beberapa kali melakukan transfer ke dua nomor rekening. Pertama, ke rekening pribadinya Philipus. Kedua, ke rekening perusahaan," ungkap Minola Sebayang.

Ruben Onsu mulai mengendus ada yang tidak beres dalam bisnis mukena ini. Pasalnya, produk yang dijanjikan tidak kunjung ada sampai mendekati bulan Ramadhan. Pada saat ditanya, Pilipus awalnya memberikan respons dengan meneruskan pesan WhatsApp yang diklaim berasal dari admin perusahaan.

"Admin PT kasih WA ke dia seolah-olah kemudian di-forward ke Ruben. Tapi Ruben curiga semua peran itu dimainkan oleh satu orang ini. Peran PT, peran admin, dan peran dirinya sendiri dimainkan oleh orang yang gambarnya di-posting Ruben akun di media sosialnya," kata Minola Sebayang.

Kecurigaan Ruben Onsu bertambah setelah Pilipus tiba-tiba menghilang setelah ditanya lebih lanjut perihal kejelasan bisnis mukena. Setelah ditelusuri, ternyata uang yang sempat diberikan kepada terduga pelaku tidak benar-benar sampai kepada perusahaan yang memproduksi mukena.