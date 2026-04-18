Mobilnya Rusak Parah Usai Alami Kecelakaan, Begini Kondisi Siti Nurhaliza

JawaPos.com - Penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza, mengalami kecelakaan di Jalan Tol MEX kilometer 14,2 pada 16 April 2026. Mobil yang ditumpangi Siti terlibat dalam kecelakaan.

Akibat kecelakaan tersebut, Siti Nurhaliza langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara cepat. Banyak netizen mengkhawatirkan kondisinya pasca kecelakaan.

Pasalnya, mobil yang ditumpangi Siti Nurhaliza kondisinya cukup parah tingkat kerusakannya, sebagaimana kesaksian salah satu pengguna media sosial.

"Teman-teman, teman saya melihat Siti Nurhaliza kecelakaan di jalan raya. Mobilnya rusak parah. Semoga Siti dan semua orang di dalam mobil baik-baik saja, saya sangat khawatir," tulis salah satu netizen di akun media sosial Threads.

Setelah banyak netizen mengkhawatirkan kondisinya, Siti Nurhaliza mengabarkan kondisinya melalui video singkat di Instagram. Dia menyatakan kondisinya baik hanya mengalami luka ringan.

"Saya sudah melakukan rontgen. Kaki saya sudah dibalut. Saya hanya perlu istirahat," kata Siti Nurhaliza.

Siti Nurhaliza menaruh harapan besar agar dirinya cepat sembuh karena ada jadwal manggung yang harus dihadirinya.

"Tadi malam, saya mengompres es dan minum obat penghilang rasa sakit. Puji Tuhan, pembengkakannya sudah berkurang. Tidak ada lagi rasa sakit dan saya sudah bisa melompat seperti katak," katanya.