Soal Tanggal Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Begini Kata Ketua RT Rumah Ahmad Dhani

El Rumi berikan kado spesial untuk Syifa Hadju yang ultah ke-25. (instagram: syifahadju)
JawaPos.com - Pernikahan El Rumi dengan kekasihnya Syifa Hadju kini tinggal menghitung hari. Meski masih dirahasiakan tanggal pastinya, beredar kabar bahwa pernikahan mereka akan digelar pada 26 April 2026 mendatang.
Sejumlah persiapan pernikahan telah dilakukan secara diam-diam oleh Syifa Hadju dan El Rumi. Mereka terjun langsung menyusun konsep hingga ke beberapa hal teknis untuk memastikan pernikahan impian yang mereka dambakan dapat berjalan dengan baik.
Tutu, Ketua RT di rumah Ahmad Dhani di bilangan Kebayoran Lama Jakarta Selatan mengatakan, persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Mereka telah mengurusi berkas untuk rekomendasi pernikahan ke RT setempat sejak awal tahun 2026.
"Pada bulan Januari sudah masuk, waktu itu (minta) keterangan belum menikah untuk mengurus surat keterangan pernikahannya," kata Tutu saat dikonfirmasi.
Saat disinggung soal tanggal pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang kabarnya akan digelar pada 26 April 2026 di salah satu tempat di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Tutu masih enggan memberikan bocorannya.
"Dalam surat keterangan itu tidak disebut tanggal berapa," kelitnya.
Sebelumnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membenarkan pihak El Rumi sudah mengurusi surat rekomendasi nikah dan telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Ada utusan pihak keluarga (El Rumi) yang datang untuk mengurusi surat rekomendasi nikah," ujar Ahmad Chalabi selaku Kepala KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Menurut dia, surat rekomendasi nikah sudah dikeluarkan karena berkasnya telah sesuai dengan ketentuan. Surat rekomendasi tersebut menjadi pedoman bagi pihak KUA setempat dimana pernikahan akan digelar untuk dapat menikahkan El Rumi dan Syifa Hadju.
