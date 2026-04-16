Benarkah Syifa Hadju dan El Rumi Menikah Tanggal 26 April 2026?

JawaPos.com - Pernikahan aktris Syifa Hadju dengan kekasihnya El Rumi akan segera digelar. Kabar yang beredar, pernikahan pasangan ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2026.

Menjelang hari H pernikahan, sejumlah persyaratan pernikahan sudah dilengkapi oleh Syifa Hadju dan El Rumi. Salah satunya, mengurusi berkas administrasi supaya pernikahan mereka sah secara agama dan negara.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membenarkan pihak El Rumi sudah mengurusi surat rekomendasi nikah dan telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ada utusan pihak keluarga (El Rumi) yang datang untuk mengurusi surat rekomendasi nikah," ujar Ahmad Chalabi selaku Kepala KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat dikonfirmasi.

Menurut dia, surat rekomendasi nikah sudah dikeluarkan karena berkasnya telah sesuai dengan ketentuan. Surat rekomendasi tersebut menjadi pedoman bagi pihak KUA setempat dimana pernikahan akan digelar untuk dapat menikahkan El Rumi dan Syifa Hadju.

"Sudah kita buatkan rekomendasi nikahnya. Itu berarti pernikahan akan dilaksanakan di luar wilayah Kebayoran Lama," kata Ahmad Chalabi.

Sempat beredar kabar bahwa pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju akan digelar pada 26 April 2026. Terkait hal tersebut, pihak KUA enggan memberikan penjelasan. Pihak KUA juga menolak untuk memberikan bocoran dimana pasangan ini akan menggelar pernikahan.

"Saya tidak bisa sebut. Intinya sudah kita buatkan surat rekomendasi nikahnya," ungkapnya.