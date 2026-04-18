Junior Roberts dkk Seru-seruan Bersama Penggemar, Tandai Dimulainya Syuting Series 12 IPA 4

JawaPos.com - Series 12 IPA 4 kini memulai proses syuting setelah reading dan proses pendalaman karakter dari masing-masing pemain selesai dilakukan.

Menandai dimulainya proses syuting series 12 IPA 4 hasil kolaborasi Unlimited Production dengan WeTV Indonesia, digelar sebuah acara tumpengan di Ramayana Ciplaz Depok, Jawa Barat, Kamis (16/4).

Bukan hanya acara tumpengan dan syukuran, acaranya jadi lebih seru karena melibatkan banyak penggemar dengan mempertemukan mereka bersama artis para pemain 12 IPA 4.

Acara Meet The Cast itu berlangsung meriah dan seru diwarnai sejumlah kegiatan seperti nyanyi, game, hingga foto bersama. Semua rangkaian acaranya disambut dengan antusias oleh lebih dari 100 penggemar yang hadir dan memadati area acara.

Suasana hangat terasa pada saat para pemain seperti Nayla D. Purnama, Junior Roberts, Sandy Pradana, hingga Sheryl Jesslyn (Sze) menyapa langsung para fans dalam sesi Chit Chat dan Games.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah penampilan Dance Opening yang energetik, seolah memberikan bocoran halus kepada para penggemar bahwa seni gerak akan menjadi elemen penting yang akan mewarnai dinamika cerita dalam serial 12 IPA 4.

Keseruan acara ditutup dengan sesi karaoke bersama yang dipandu oleh Sandy Pradana, membuat interaksi antara artis dan para penggemar terlihat jadi semakin akrab.

Dalam kesempatan itu, Febriamy Hutapea selaku Executive Producer & Country Head WeTV Indonesia mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan serial 12 IPA 4 yang kini sedang memulai proses produksi. Menurutnya, series ini sangat menarik karena membangkitkan kenangan masa-masa di sekolah.