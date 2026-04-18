Abdul Rahman
18 April 2026, 19.09 WIB

Junior Roberts dkk Seru-seruan Bersama Penggemar, Tandai Dimulainya Syuting Series 12 IPA 4

Sejumlah pemeran series 12 IPA 4 yang saat ini memulai proses syuting. (Abdul Rahman/Jawa pos.com)

JawaPos.com - Series 12 IPA 4 kini memulai proses syuting setelah reading dan proses pendalaman karakter dari masing-masing pemain selesai dilakukan.

Menandai dimulainya proses syuting series 12 IPA 4 hasil kolaborasi Unlimited Production dengan WeTV Indonesia, digelar sebuah acara tumpengan di Ramayana Ciplaz Depok, Jawa Barat, Kamis (16/4).

Bukan hanya acara tumpengan dan syukuran, acaranya jadi lebih seru karena melibatkan banyak penggemar dengan mempertemukan mereka bersama artis para pemain 12 IPA 4.

Acara Meet The Cast itu berlangsung meriah dan seru diwarnai sejumlah kegiatan seperti nyanyi, game, hingga foto bersama. Semua rangkaian acaranya disambut dengan antusias oleh lebih dari 100 penggemar yang hadir dan memadati area acara.

Suasana hangat terasa pada saat para pemain seperti Nayla D. Purnama, Junior Roberts, Sandy Pradana, hingga Sheryl Jesslyn (Sze) menyapa langsung para fans dalam sesi Chit Chat dan Games.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah penampilan Dance Opening yang energetik, seolah memberikan bocoran halus kepada para penggemar bahwa seni gerak akan menjadi elemen penting yang akan mewarnai dinamika cerita dalam serial 12 IPA 4.

Keseruan acara ditutup dengan sesi karaoke bersama yang dipandu oleh Sandy Pradana, membuat interaksi antara artis dan para penggemar terlihat jadi semakin akrab.

Dalam kesempatan itu, Febriamy Hutapea selaku Executive Producer & Country Head WeTV Indonesia mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan serial 12 IPA 4 yang kini sedang memulai proses produksi. Menurutnya, series ini sangat menarik karena membangkitkan kenangan masa-masa di sekolah.

“Apa yang mau dijual? Cerita dari kenangan di SMA yang tidak terlupakan. Harapannya, semoga elemen-elemen SMA yang jadi memori bagi banyak orang, tertuang di series ini,” katanya.

Artikel Terkait
Sukses Besar, Film Salmokji: Whispering Water Raih 1 Juta Penonton hingga Capai Puncak Box Office Selama 9 Hari Berturut-turut - Image
Music & Movie

Sukses Besar, Film Salmokji: Whispering Water Raih 1 Juta Penonton hingga Capai Puncak Box Office Selama 9 Hari Berturut-turut

18 April 2026, 16.28 WIB

Sinopsis Film Divergent (2014): Tidak Semua Orang Terlahir Sama dengan Orang Lain, Jangan Samakan Mereka - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Divergent (2014): Tidak Semua Orang Terlahir Sama dengan Orang Lain, Jangan Samakan Mereka

18 April 2026, 03.54 WIB

Zee Asadel Capai Hati Jadi Istri Emir Mahira di Film Kupilih Jalur Langit - Image
Music & Movie

Zee Asadel Capai Hati Jadi Istri Emir Mahira di Film Kupilih Jalur Langit

16 April 2026, 20.12 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

