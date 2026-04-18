Sukses Besar, Film Salmokji: Whispering Water Raih 1 Juta Penonton hingga Capai Puncak Box Office Selama 9 Hari Berturut-turut

JawaPos.com - Disukai penonton, film Korea yang berjudul Salmokji: Whispering Water kabarnya memulai debut dengan gemilang di box office.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (18/4), film horor baru yang dibintangi Kim Hye Yoon dan Lee Jong Won ini telah menikmati rekor sembilan hari berturut-turut di posisi No. 1 di box office Korea

Sejak dirilis pada 8 April, popularitas film ini pun tak diragukan, banyak penikmat yang benar-benar menyukai alur ceritanya

Kemudian pada 17 April, Dewan Film Korea mengumumkan bahwa Salmokji: Whispering Water secara resmi telah melampaui 1 juta penonton.

Dengan jumlah itu, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 hari untuk mencapai angka 1 juta.

Fakta menariknya, Salmokji: Whispering Water menjadi film horor tercepat yang mencapai tonggak sejarah ini sejak ‘Metamorphosis’ tahun 2019.

Salmokji: Whispering Water sendiri mengisahkan bagaimana kru produksi yang dikirim ke waduk bernama Salmokji untuk mengambil ulang rekaman pemandangan jalan.

Ia ditugaskan setelah sosok tak dikenal terlihat dalam rekaman awal mereka, di sana, mereka bertemu dengan kehadiran misterius yang bersembunyi di kedalaman air yang gelap.

Salah satu pemerannya yaitu aktris ternama Kim Hye Yoon, yang sukses berperan di drama berjudul Lovely Runner.