Alberta Dionny Natanuel
18 April 2026, 03.54 WIB

Sinopsis Film Divergent (2014): Tidak Semua Orang Terlahir Sama dengan Orang Lain, Jangan Samakan Mereka

Poster film Divergent (2014) (IMDb)

JawaPos.com - Ketika sebuah komunitas mengembangkan diri mereka dengan memisah-misahkan satu sama lain, ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi. Mereka mungkin bisa lebih berkembang karena terdapat sub-komunitas yang lebih menerima mereka. 

Tapi, ada kemungkinan tidak ada satu pun kelompok dimana seorang individu merasa diterima karena banyaknya perbedaan. 

Mungkin ide pertamalah yang muncul pada benak para pemerintahan lokal Chicago setelah peristiwa apokaliptik, sehingga mereka harus mendirikan komunitas baru untuk mengembangkan diri sesuai keahlian masing-masing. 

Dalam seri film Divergent (2014-2016), kita akan bertemu Beatrice (Shailene Woodley) yang tinggal di reruntuhan Kota Chicago. 

Kotanya ini memiliki lima faksi yang terpisah sesuai dengan sifat anggota dan pekerjaannya. Abnegation adalah mereka yang sangat rendah hati dan bekerja di bidang sukarelawan. Amity berisikan para petani yang hidup dalam kedamaian. 

Candor adalah kelompok para penjunjung keadilan dan pengacara. Dauntless beranggotakan mereka yang penuh keberanian dan bekerja sebagai otoritas keamanan. Lalu ada Erudite, kumpulan orang paling pintar dan ilmuwan. 

Setiap tahunnya, anak-anak yang telah mencapai usia 16 tahun akan mengikuti tes kepribadian dimana mereka akan menemukan faksi paling cocok untuk mereka. Setelah itu, mereka dapat memilih untuk tetap di dalam faksi keluarganya, atau bergabung dengan faksi baru dan tidak dapat kembali ke keluarga mereka lagi. 

Mereka yang tidak melalui proses ini secara lengkap akan menjadi “factionless” dan dipaksa untuk hidup di jalanan dalam kemiskinan. 

Beatrice berasal dari keluarga Abnegation, namun ia tidak merasa seperti bagian dari mereka. Ini karena ia sadar bahwa ia bukan seseorang yang secara alami rendah hati. 

Hal tersebut didukung pada proses tes kepribadiannya, karena orang yang mengetesnya menemukan bahwa ia dapat tergabung ke dalam Abnegation, Dauntless dan Erudite. Orang itu juga memberitahu Beatrice untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa pun, karena hal tersebut membuatnya sebagai seorang Divergent

