Zee Asadel Capai Hati Jadi Istri Emir Mahira di Film Kupilih Jalur Langit

JawaPos.com - Zee Asadel kembali memperlihatkan kemampuan akting yang memukau lewat film berjudul Kupilih Jalur Langit. Dalam film yang akan tayang di bioskop Tanah Air mulai 23 April 2026, Zee beradu peran dengan aktor Emir Mahira.

Dalam film Kupilih Jalur Langit, mantan anggota grup idola JKT48 generasi ketujuh itu diceritakan berperan sebagai Amira, istri dari Furqon yang diperankan aktor Emir Mahira.

Zee Asadel mengaku capai hati menjadi seorang istri dari suami yang ternyata belum selesai dengan masa lalunya. Hal itu membuat hubungan Amira dan Furqon seperti ada tembok pembatas meski mereka sudah resmi menjadi pasangan suami-istri.

"Jujur, memerankan Amira itu capai hati banget. Bayangin, ekspektasi nikah muda akan sweet dan pacaran halal setiap hari, tapi realitanya aku malah harus ngadepin suami yang super dingin. Kayak jadi orang asing di rumah sendiri," ungkap Zee di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Emir Mahira di tempat sama menjelaskan, sikap dingin Furqon terjadi karena dia belum selesai dengan masa lalunya.

"Itu bukan dingin tanpa alasan. Furqon itu bukan nggak sayang, tapi dia lagi 'tersesat' dengan masa lalunya sendiri,” kata Emir Mahira.

Sementara itu, Manoj Punjabi selaku produser menyatakan, MD Pictures sangat serius dalam menggarap film Kupilih Jalur Langit yang diadaptasi kisah viral di media sosial dari Elizasifaa.

"Kisah yang dibawa Eliza selalu punya daya ledak karena kejujurannya. Lewat film Kupilih Jalur Langit, kami ingin memberikan perspektif baru bagi Gen Z tentang pernikahan muda," kata Manoj Punjabi.