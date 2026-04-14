Alexander Assad VCS hingga Putuskan Pisah, Clara Shinta: Mau Mati Rasanya

Selebgram Clara Shinta. (Instagram: clarashintareal)
JawaPos.com - Kasus dugaan perselingkuhan Alexander Assad dengan seorang perempuan bernama Indah Rahmadani, yang dibuktikan dengan adanya video call sex (VCS), sangat menekan emosi dan mental selebgram Clara Shinta.
Dia sangat terpukul karena selama ini tidak pernah menduga Alexander Assad akan melakukan perbuatan tak senonoh seperti itu.
Clara Shinta juga mengaku sedih sekali saat membuat keputusan harus berpisah tinggal di rumah berbeda dan memutuskan bercerai dengan Alexander Assad dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
"Mohon doa dan kekuatannya ya, karena berpisahnya juga ini tidak mudah. Saya terseok-seok, mau mati rasanya saya mau pisah sama suami saya. Kan saya sayang sama dia gitu ya," ujar Clara Shinta di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (14/4).
Perasaan sedih dan kecewanya terhadap Alexander Assad semakin dalam karena Clara Shinta melihat sosok suaminya selama ini sebagai suami yang sempurna.
"Justru buat saya dia itu sosok suami yang sempurna karena saya mencintai dia. Kenapa sempurna? Karena saya tidak melihat yang lain gitu loh. Maksudnya, saya tidak membandingkan dia dengan orang lain," aku Clara Shinta.
Alexander Assad, yang diketahuinya selama ini, termasuk sosok yang sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Bukan hanya anak bawaannya, tapi juga sayang dan cinta terhadap anak dari Clara Shinta. Selain itu, Alexander Assad juga termasuk orang yang rajin beribadah.
"Keluar malam nggak pernah. Beliau juga shalat lima waktu rajin, tambah sunnah lagi. Saya publikasikan ini bukan dalam bentuk ria. Maksudnya, sebegitu sempurnanya dia untuk kami," ujar Clara Shinta.
