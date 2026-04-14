Clara Shinta Resmi Gugat Cerai Alexander Assad, Suami yang Melakukan VCS dengan Indah

JawaPos.com - Rumah tangga selebgram Clara Shinta dan Alexander Assad kini berada di ujung tanduk. Mereka tidak lagi tinggal dalam satu atap rumah setelah pulang dari luar negeri.

Clara Shinta resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Alexander Assad ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, belum lama ini. Clara Shinta sangat syok dan kecewa sekali atas tindakan suaminya yang melakukan video call sex (VCS) dengan perempuan bernama Indah Rahmadani dan memperlihatkan ketelanjangan.

"Sejauh ini, insya Allah saya mantap berpisah. Sudah didaftarkan ke PA Jaksel ya," kata Clara Shinta di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (14/4).

Saat disinggung kapan gugatan cerai dimasukkan, Clara Shinta enggan mengungkapkannya secara detail. Dia meminta untuk dikonfirmasi saja ke pihak pengadilan supaya diketahui secara jelas dan ada informasi perihal jadwal sidang cerai perdana.

"Per kapan, mungkin dari kemarin lah. Intinya nanti bisa ditanyakan langsung aja ya jadwal sidangnya," kata Clara Shinta.

Dia mengaku bahwa keputusan bercerai ini sebenarnya merupakan hal yang sangat berat bagi Clara Shinta secara pribadi. Hal itu berdampak pada kondisi psikisnya.

Pasalnya, Clara Shinta melayangkan gugatan disaat dirinya masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap Alexander Assad, pria yang selama ini dinilainya sebagai suami yang sempurna.